Premio a un proyecto que recuperará semillas tradicionales de Betanzos y creará un punto de intercambio en la biblioteca

Tecelás da Terra. Sementes con memoria e futuro. Es el nombre de un proyecto galardonado con uno de los premios Luísa Villalta por la igualdad de la Diputación de A Coruña que aspira a recuperar las semillas tradicionales de Betanzos y de otros dos concellos de la provincia, Mañón y Cedeira.

El programa ha sido diseñado por tres educadoras sociales, Tania Merelas Iglesias, del proyecto Avezar, y Noelia Darriba García y Raquel Teijeiro Veiga, de AtalaiAS Cooperativa Galega, y va más allá de recuperar las semillas, pretende rescatar y preservar todos los saberes vinculados a ellas con la ayuda de las mujeres, "las que más cuidamos el territorio", en palabras de la diputada de Igualdade, Sol Agra, que presentó este miércoles el proyecto acompañada por una de sus impulsoras y por el concejal betanceiro, Diego Fernández.

"Nos interesa conocer la historia detrás de cada semilla", explica Tania Merelas, que resumió ayer las distintas fases de un proyecto "ecofeminista" que incluye cuatro talleres en el local de Xanrozo para "compartir saberes y experiencias" con las vecinas que atesoran este valioso patrimonio, el más arraigado en el territorio y muchas veces poco valorado: "Las semillas tradicionales son más resistentes y están más adaptadas al clima de cada territorio", defiende una de las impulsoras de este programa pionero, que pone el acento en la amenaza que supone el avance de los transgénicos para la biodiversidad.

Precisamente para conservar todo ese patrimonio, Tecelás da Terra creará una biblioteca de semillas, un "banco vivo" que fomente el intercambio y también experiencias y saberes tradicionales vinculados a la tierra. Este espacio se ubicará en la biblioteca municipal y se plantea como un "lugar abierto a la reflexión y la acción colectiva alrededor de un modelo alimentario más justo y sostenible".

Un proyecto "replicable" en el resto de municipios de la provincia

El proyecto Tecelás da Terra fue galardonado en el VII Premio Luísa Villalta pola Igualdade. La iniciativa ha recibido una aportación de 12.281 euros y fue valorada por el jurado como "un proyecto altamente coherente e innovador, con enfoque ecofeminista claro y fundamentado".

La diputada Sol Agra se congratuló este miércoles de una iniciativa que sitúa en el centro la sabiduría de las mujeres como "guardadoras de conocimientos, cultura y afectos". La propuesta de habilitar un banco de semillas en las bibliotecas, añadió, da al proyecto una "dimensión educativa y cultural". "No solo se trata de conservar e intercambiar semillas, sino también de sembrar valores, vínculos y confianza, contribuyendo a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento femenino", destacó la diputada.