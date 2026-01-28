Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plazas agotadas en los hoteles por el eclipseCampaña para la convivencia entre vecinos y ocio nocturnoDetenido un trabajador por robar en la planta de NostiánNuevo Gadis en AgrelaEl Dépor y el mercado de fichajesBorrasca Kristin
instagramlinkedin

Premio a un proyecto que recuperará semillas tradicionales de Betanzos y creará un punto de intercambio en la biblioteca

"Queremos conocer la historia detrás de cada semilla", apunta una de las impulsoras de una iniciativa galardonada con el Premio Luísa Villalta de la Diputación | Creará talleres para que las mujeres de Xanrozo compartan saberes y experiencias para preservar este patrimonio

Las impulsoras del proyecto Tecelás da Terra, galardonado con el Premio Luísa Villalta.

Las impulsoras del proyecto Tecelás da Terra, galardonado con el Premio Luísa Villalta. / LOC

Antares Pérez

Betanzos

Tecelás da Terra. Sementes con memoria e futuro. Es el nombre de un proyecto galardonado con uno de los premios Luísa Villalta por la igualdad de la Diputación de A Coruña que aspira a recuperar las semillas tradicionales de Betanzos y de otros dos concellos de la provincia, Mañón y Cedeira.

El programa ha sido diseñado por tres educadoras sociales, Tania Merelas Iglesias, del proyecto Avezar, y Noelia Darriba García y Raquel Teijeiro Veiga, de AtalaiAS Cooperativa Galega, y va más allá de recuperar las semillas, pretende rescatar y preservar todos los saberes vinculados a ellas con la ayuda de las mujeres, "las que más cuidamos el territorio", en palabras de la diputada de Igualdade, Sol Agra, que presentó este miércoles el proyecto acompañada por una de sus impulsoras y por el concejal betanceiro, Diego Fernández.

"Nos interesa conocer la historia detrás de cada semilla", explica Tania Merelas, que resumió ayer las distintas fases de un proyecto "ecofeminista" que incluye cuatro talleres en el local de Xanrozo para "compartir saberes y experiencias" con las vecinas que atesoran este valioso patrimonio, el más arraigado en el territorio y muchas veces poco valorado: "Las semillas tradicionales son más resistentes y están más adaptadas al clima de cada territorio", defiende una de las impulsoras de este programa pionero, que pone el acento en la amenaza que supone el avance de los transgénicos para la biodiversidad.

Precisamente para conservar todo ese patrimonio, Tecelás da Terra creará una biblioteca de semillas, un "banco vivo" que fomente el intercambio y también experiencias y saberes tradicionales vinculados a la tierra. Este espacio se ubicará en la biblioteca municipal y se plantea como un "lugar abierto a la reflexión y la acción colectiva alrededor de un modelo alimentario más justo y sostenible".

Un proyecto "replicable" en el resto de municipios de la provincia

El proyecto Tecelás da Terra fue galardonado en el VII Premio Luísa Villalta pola Igualdade. La iniciativa ha recibido una aportación de 12.281 euros y fue valorada por el jurado como "un proyecto altamente coherente e innovador, con enfoque ecofeminista claro y fundamentado".

Noticias relacionadas

La diputada Sol Agra se congratuló este miércoles de una iniciativa que sitúa en el centro la sabiduría de las mujeres como "guardadoras de conocimientos, cultura y afectos". La propuesta de habilitar un banco de semillas en las bibliotecas, añadió, da al proyecto una "dimensión educativa y cultural". "No solo se trata de conservar e intercambiar semillas, sino también de sembrar valores, vínculos y confianza, contribuyendo a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento femenino", destacó la diputada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol por una incidencia en la estación de O Burgo
  2. Nueva superficie comercial en Oleiros: Arranca la construcción del Lidl de Bastiagueiro
  3. CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
  4. Quien los construyó no estaba bien de la cabeza': los molinos coruñeses que desafían toda lógica
  5. Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
  6. La nueva obsesión de los cafeteros: el local de A Coruña donde el café también se muerde
  7. El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña
  8. Récord de población: Oleiros arranca 2026 por encima de los 39.000 habitantes

Un poste de la luz impide desde hace meses a 18 familias estrenar sus nuevos pisos en Oleiros

Un poste de la luz impide desde hace meses a 18 familias estrenar sus nuevos pisos en Oleiros

La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área

La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área

Premio a un proyecto que recuperará semillas tradicionales de Betanzos y creará un punto de intercambio en la biblioteca

Premio a un proyecto que recuperará semillas tradicionales de Betanzos y creará un punto de intercambio en la biblioteca

El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña

El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña

Bergondo invertirá más de medio millón en reformar la vía de Gandarío a Casal de Ouces

Expertos proponen devolver la fuente de la capilla de San Roque a su ubicación original, en el centro de la plaza

Expertos proponen devolver la fuente de la capilla de San Roque a su ubicación original, en el centro de la plaza

El PSOE de Arteixo propone un plan para revitalizar el comercio local

El PSOE de Arteixo propone un plan para revitalizar el comercio local

Oleiros propone multar a la concesionaria de limpieza edificios públicos: "Tuvimos que facilitar carros antiguos a las limpiadoras"

Oleiros propone multar a la concesionaria de limpieza edificios públicos: "Tuvimos que facilitar carros antiguos a las limpiadoras"
Tracking Pixel Contents