Abegondo aprueba un presupuesto de 7 millones, un 3% más que el de 2025, con la abstención del PSOE
El 20,8% corresponde a inversiones, entre las que se encuentran mejoras en la red viaria y servicios | El 47% de la cuantía va para la ayuda a la dependencia, la atención social y el programa para mayores
El Concello de Abegondo aprobó este jueves sus presupuestos para este ejercicio. En concreto, el documento alcanza los 7 millones de euros, lo que conlleva un incremento de un 3% con respecto al año pasado. Los presupuestos salieron adelante con los votos favorables del grupo popular y las abstenciones de los socialistas. El edil nacionalista no pudo acudir a la sesión.
El alcalde, José Antonio Santiso, destacó el «carácter social» de los presupuestos con cerca de la mitad de los fondos «para cuestiones de servicios sociales, cultura y deporte». En concreto, el 47% de la cuantía permite prestaciones «prioritarias» como la ayuda a la dependencia, la atención social o el programa de actividades municipales y de mayores.
Las inversiones suponen un 20,8% del presupuesto, lo que posibilitará, en palabras de Santiso, la realización de obras demandadas por los vecinos, como las mejoras en la red viaria y en servicios, con 841.000 euros, o el acondicionamiento de centros sociales, con 150.000 euros.
Para el Pazo da Cultura, en Os Loureiros, que se abrirá este año, el Concello reserva 108.500 euros para rematar la jardinería y rehabilitación y otros 106.000, de los que la Xunta aporta 89.000, para la dotación del mobiliario.
A nivel deportivo, el Gobierno local destina 50.000 euros para la adquisición de maquinaria para el pabellón, cuyas obras de reforma integral comenzarán en breve, y otros 48.000 euros para las gradas del pabellón de Viós.
En cuanto a educación, las ayudas al transporte para escolares y las becas de escolarización contarán con una consignación de 60.000 euros. En el apartado de inversiones se dedican 63.000 euros para la humanización del patio del colegio San Marcos, donde se retirarán los módulos auxiliares para generar zonas verdes, de acuerdo con el centro.
