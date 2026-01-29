A 30 minutos de A Coruña: el municipio con vistas donde los pisos cuestan hasta un 70% menos

Con el precio de los alquileres en A Coruña rozando los 700 euros, muchos se plantean si merece la pena hacer un esfuerzo y adquirir una casa en propiedad. Sin embargo, comprar una vivienda en la urbe es una decisión solo apta para los más privilegiados.

El costo de un apartamento en la ciudad ha subido un 30% en los últimos dos años, situando los precios casi un 60% por encima de los que hay en el resto del territorio gallego. La perspectiva no parece muy optimista, pero aún pueden encontrarse alternativas ventajosas si uno se atreve a aventurarse fuera de los límites de la urbe.

Y es que, a solo 30 minutos de A Coruña, se encuentra un municipio con uno de los precios medios por metro cuadrado más bajos de la provincia: Fene. Para los coruñeses más nostálgicos del mar, el concello cuenta con varias playas para no renunciar a la arena y los baños del verano, así como con una rica oferta etnográfica y rutas naturales.

Fene, uno de los municipios con los pisos más baratos de A Coruña

La playa de Río Castro, en Fene / Concello de Fene

A enero de 2026, el portal inmobiliario Fotocasa cifra en poco más de 1.100 euros el precio medio por metro cuadrado en el municipio, lo que supone alrededor de 120.000 euros por compra. Esto lo convierte en una zona con pisos casi un 70% más baratos que los de la ciudad de A Coruña, donde el precio por metro cuadrado es, siempre según la plataforma, de cerca de 3.400 euros.

El portal registra más de 200 inmuebles puestos a la venta en el territorio, la mayoría casas de 90 metros cuadrados. En comparación con hace 6 meses, el costo de las viviendas que superan los 100 metros cuadrados de superficie ha caído un 26,04%, y un 24,53% frente al mes anterior.

La zona más próxima con precios similares es Narón, con un coste medio aproximado por metro cuadrado de 1.180 euros. Tanto esta cifra como la de Fene contrastan con las de otros municipios cercanos a A Coruña, como Sada (2.180 euros) y, sobre todo, Oleiros, donde el valor de la vivienda se ha disparado.

Una localidad tranquila con vistas espectaculares

Situada en las cercanías de Ferrol, esta localidad costera ofrece un ritmo de vida tranquilo, con rutas naturales como la del Río Va, que sigue el recorrido del arroyo atravesando parques y castros. También cuenta con interesantes muestras de arquitectura indiana, como la Casa da Maleta y su impresionante cúpula.

Al disponer de poco más de 12.000 habitantes, la zona es perfecta para quienes deseen instalarse en un sitio alejado de las grandes masas urbanas, pero cerca de las comodidades de la ciudad. Además, dispone de playas seguras como la de la parroquia de San Valentín, con vistas a la ría de Ferrol.

El municipio puede presumir de otras pequeñas calas, en las que suelen juntarse las familias durante las tardes de verano. Los amantes de los deportes acuáticos también encontrarán alicientes para comprar un piso en Fene, ya que es frecuente verlos en los arenales practicando vela, windsurf y piragüismo.