La depuradora de O Quenllo, en Carral, en el punto de mira por vertidos y falta de mantenimiento

Carral lleva más de una década arrastrando problemas con la depuradora de O Quenllo, una infraestructura clave para el saneamiento del municipio que, según indican desde el propio Gobierno local, ha estado "cerca de seis años sin recibir el mantenimiento adecuado" por falta de financiación, por lo que demandan colaboración económica de Augas de Galicia, que, consultada por esta redacción, no respondió a la reclamación municipal.

La planta, que trata las aguas residuales de todo el municipio, acumula un historial de vertidos al río Brexa, con caudales blanquecinos, espumas y malos olores que afectan a la calidad del agua y ponen de relieve la necesidad de una actuación inmediata, por lo que el Concello, que tiene delegada la gestión de la depuradora a Emalcsa, pide "ayuda urgente" para subsanar los problemas.

Hasta 13 inspecciones y dos multas desde 2010

La depuradora acumula un extenso expediente de deficiencias y valores que incumplen la normativa, vertidos al río Brexa, caudales con color “blanquecino” y olor a fecales. El mal estado de la EDAR ha motivado 13 inspecciones a la planta y su entorno desde 2010, de las cuales dos han concluido en dos sanciones: una en 2012 y otra en 2018.

Según explican los técnicos municipales, los problemas se derivan del tipo de aguas residuales que recibe la instalación y del volumen de caudal que, en ciertos momentos, dificulta un tratamiento correcto y eficiente.

Alternativa dos Veciños también ha solicitado subvenciones en varias ocasiones para redactar un proyecto de construcción de una nueva depuradora, con un coste estimado de 4 millones de euros. La idea es aprovechar ayudas a la transición justa del Gobierno central, que podrían cubrir la totalidad del coste, aunque también se baraja un esquema de financiación compartida con la Xunta y la Diputación.

"Una actuación prioritaria" en Carral

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, recalca que la depuradora “es una actuación prioritaria que requiere una solución ágil y eficaz” y destaca la importancia de la colaboración entre administraciones para resolver problemas estructurales que afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos.

La participación del Concello en encuentros con Augas de Galicia, como el celebrado recientemente en la Universidade da Coruña, busca en estos momentos "avanzar" en la planificación y ejecución de medidas que garanticen un saneamiento "adecuado y sostenible".

Los vecinos de Carral, mientras tanto, siguen sufriendo las consecuencias de una instalación que, en muchas ocasiones, no ha podido cumplir con los estándares básicos de depuración.

El Ejecutivo local argumenta que la construcción de una nueva depuradora no solo supondría poner fin a los vertidos y mejorar el servicio, sino también proteger el río Brexa y, por extensión, la ría de O Burgo, garantizando que el saneamiento de Carral deje de ser un problema histórico y se convierta en una infraestructura moderna y eficiente.