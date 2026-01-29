García Seoane tacha de "falta de respeto" la visita de Martínez Allegue a Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha calificado este jueves de "falta de respeto" la visita que la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, realizó este miércoles al municipio para visitar las viviendas de promoción pública que se construyen en Perillo. Según denuncia el regidor, "no notificaron al Concello" el acto organizado por la Xunta ni tampoco invitaron al alcalde a participar en él. "Vienen a chupar el trabajo que hicimos nosotros", criticó.

El propio García Seoane había anunciado a comienzos de esta semana que la conselleira tenía intención de venir a visitar las viviendas sociales que se construyen en Oleiros en régimen de cooperativa, coincidiendo con el inminente inicio de las obras de las de Xaz –las de Perillo ya están en marcha y las de Mera comenzarán en primavera–, para anunciar unas ayudas autonómicas que financian la construcción de vivienda pública con 10.000 euros por vivienda. Sin embargo, la conselleira, según relata el regidor, decidió adelantar su visita a Oleiros y hacerlo sin avisar.

El alcalde había criticado a finales del pasado año a la Xunta por la disparidad de criterios con las viviendas sociales de Monte Mero, en A Coruña. De hecho, ponía como ejemplo de buenas prácticas al Concello de Oleiros, ya que había vendido "a precio de saldo" unas parcelas municipales para poder ejecutar las obras y creado las cooperativas que están detrás de su construcción, lo que, según explicó, hace que sus precios estén por debajo de los del mercado.

Durante la visita que generó este malestar, la conselleira Martínez Allegue anunció que la Xunta había concedido una ayuda de 160.000 euros para la construcción de las 16 viviendas protegidas de Perillo, cuyas obras en ejecución visitó la conselleira, a los que se suman otros 920.000 euros para la cooperativa que construye las de Xaz. En total, más de un millón de euros en ayudas entre las dos cooperativas oleirenses.