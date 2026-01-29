Guardias nocturnas y radiotaxi: las claves de la nueva ordenanza de taxis en Arteixo

El Concello de Arteixo aprobó en el pleno de este jueves de forma provisional la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo, una norma que sustituirá a la vigente desde 2005 y que busca adaptar el servicio de taxi a las actuales demandas de movilidad.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP y del BNG, mientras que el PSOE y la concejala no adscrita Noelia Martínez optaron por la abstención, ya que consideran que el nuevo documento "no fue consensuado" con los taxistas del municipio. El texto se someterá ahora a un periodo de información pública de 30 días, durante el cual podrán presentarse alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El Gobierno local justificó la nueva ordenanza en la necesidad de modernizar un marco normativo “claramente superado” y de dar respuesta a las quejas ciudadanas por la falta de taxis, especialmente en horario nocturno. En este sentido, la norma permitirá al Concello establecer turnos obligatorios de guardias nocturnas durante las 24 horas del día, de carácter rotatorio, con el objetivo de "garantizar la prestación continuada del servicio", tal y como señaló el alcalde, Carlos Calvelo.

Sistema común de radiotaxi para los 28 taxistas

Otro de los ejes del texto es la implantación de sistemas de contratación telemática. La ordenanza impulsa la creación de una central de radiotaxi o sistema común de gestión, con atención permanente, que permita mejorar la accesibilidad del servicio y el control municipal sobre su funcionamiento. El uso de estos sistemas será obligatorio para los 28 titulares de licencias de taxi en el municipio. En este sentido, el concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, José María Sánchez Novo, aseguró que "la mayoría" de los taxistas son favorables al sistema de radiotaxi. Una afirmación que la oposición puso en duda durante la sesión.

Durante el debate plenario, la oposición coincidió en señalar la necesidad de actualizar la ordenanza, aunque también mostró su desacuerdo por "las formas". El portavoz del PSOE, Martín Seco, criticó la falta de diálogo previo con el sector del taxi y anunció que su grupo presentará alegaciones, al igual que el portavoz del BNG, Xurxo Couto, que también afirmó que su grupo propondrá mejoras. El Ejecutivo local defendió el texto como una "base necesaria" para ordenar el servicio y garantizar su funcionamiento.

Taxis blancos y mayores exigencias de accesibilidad

La normativa refuerza además las obligaciones de los taxistas, detallando aspectos como la dedicación exclusiva a la actividad, el cumplimiento estricto de las tarifas oficiales, la obligación de portar toda la documentación a bordo, la visibilidad de los precios y la atención adecuada a los usuarios. También regula la publicidad en los vehículos, que requerirá autorización municipal previa y estará sujeta a criterios de imagen y contenido.

En cuanto a los vehículos, se fija una imagen unificada del servicio, con taxis de color blanco y vinilos identificativos del Concello. La ordenanza refuerza asimismo las exigencias de accesibilidad, especialmente en los vehículos de mayor capacidad. El texto aborda también la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), estableciendo que no podrán prestar servicios urbanos en Arteixo mientras no exista una ordenanza específica que los regule, y siempre bajo el régimen de precontratación.