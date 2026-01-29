Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de trasplantes en el ChuacAlerta roja en el litoralFiebre del oro en A CoruñaNueva ordenanza de taxis en ArteixoEclipse solar A Coruña
instagramlinkedin

A Laracha destinará 1,6 millones de euros del POS+ 2026 a gasto corriente

El alcalde, José Manuel López Varela, explicó que estos fondos permitirán reforzar diferentes partidas

La corporación durante el pleno de este jueves en A Laracha.

La corporación durante el pleno de este jueves en A Laracha. / LOC

RAC

El pleno ordinario celebrado este jueves en la Casa da Cultura de A Laracha aprobó por unanimidad de los tres grupos municipales la propuesta del Gobierno local para la participación del Ayuntamiento en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Único Concellos) POS+ 2026 de la Diputación.

En virtud de este acuerdo, los 1.006.010 euros que recibirá el Ayuntamiento se destinarán íntegramente a la financiación de gasto corriente. A esta cantidad se suma la aportación municipal de 597.789 euros, lo que eleva el importe total a 1.603.799 euros.

El alcalde, José Manuel López Varela, explicó que estos fondos permitirán reforzar diferentes partidas del gasto corriente y señaló que se optó por no destinarlos a obras debido a la complejidad de los trámites administrativos, los procesos de contratación y los retrasos que este tipo de actuaciones suelen conllevar.

En la sesión también quedó definido el Plan Complementario 2026, que tendrá carácter de reserva y permitirá invertir los créditos resultantes en caso de que se apruebe una mayor aportación al POS+ a lo largo del año. El presupuesto previsto asciende a 138.092 euros y se destinaría a proyectos de mejora de la red viaria en los núcleos de A Revoltiña, A Armada Nova y A Armada Vella, en la parroquia de Soandres, así como en el núcleo de Cercido, en Erboedo.

Noticias relacionadas

Asimismo, el pleno aprobó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades Saludables, integrada en la FEMP y coordinada con el Ministerio de Sanidad para promover la salud y el bienestar de la ciudadanía. También se dio cuenta de las resoluciones de Alcaldía y se aprobaron dos mociones relacionadas con la pesca artesanal y el apoyo al sector primario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol por una incidencia en la estación de O Burgo
  2. Nueva superficie comercial en Oleiros: Arranca la construcción del Lidl de Bastiagueiro
  3. CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
  4. La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
  5. Quien los construyó no estaba bien de la cabeza': los molinos coruñeses que desafían toda lógica
  6. Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
  7. El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña
  8. La nueva obsesión de los cafeteros: el local de A Coruña donde el café también se muerde

Betanzos aumenta el presupuesto hasta los 13,9 millones al prever más ingresos por obras y tasas

Betanzos aumenta el presupuesto hasta los 13,9 millones al prever más ingresos por obras y tasas

A Laracha destinará 1,6 millones de euros del POS+ 2026 a gasto corriente

A Laracha destinará 1,6 millones de euros del POS+ 2026 a gasto corriente

Unión por Cambre y PSOE fuerzan a pagar a la concesionaria de las actividades deportivas y culturales sin penalización

Unión por Cambre y PSOE fuerzan a pagar a la concesionaria de las actividades deportivas y culturales sin penalización

Abegondo aprueba un presupuesto de 7 millones, un 3% más que el de 2025, con la abstención del PSOE

Abegondo aprueba un presupuesto de 7 millones, un 3% más que el de 2025, con la abstención del PSOE

Unanimidad en Arteixo para fijar al fin la frontera con A Coruña

García Seoane tacha de "falta de respeto" la visita de Martínez Allegue a Oleiros

García Seoane tacha de "falta de respeto" la visita de Martínez Allegue a Oleiros

Pisos un 70% más baratos que en A Coruña: el municipio cercano con vistas de ensueño

Pisos un 70% más baratos que en A Coruña: el municipio cercano con vistas de ensueño

Guardias nocturnas y radiotaxi: las claves de la nueva ordenanza de taxis en Arteixo

Guardias nocturnas y radiotaxi: las claves de la nueva ordenanza de taxis en Arteixo
Tracking Pixel Contents