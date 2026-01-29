A Laracha destinará 1,6 millones de euros del POS+ 2026 a gasto corriente

El pleno ordinario celebrado este jueves en la Casa da Cultura de A Laracha aprobó por unanimidad de los tres grupos municipales la propuesta del Gobierno local para la participación del Ayuntamiento en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Único Concellos) POS+ 2026 de la Diputación.

En virtud de este acuerdo, los 1.006.010 euros que recibirá el Ayuntamiento se destinarán íntegramente a la financiación de gasto corriente. A esta cantidad se suma la aportación municipal de 597.789 euros, lo que eleva el importe total a 1.603.799 euros.

El alcalde, José Manuel López Varela, explicó que estos fondos permitirán reforzar diferentes partidas del gasto corriente y señaló que se optó por no destinarlos a obras debido a la complejidad de los trámites administrativos, los procesos de contratación y los retrasos que este tipo de actuaciones suelen conllevar.

En la sesión también quedó definido el Plan Complementario 2026, que tendrá carácter de reserva y permitirá invertir los créditos resultantes en caso de que se apruebe una mayor aportación al POS+ a lo largo del año. El presupuesto previsto asciende a 138.092 euros y se destinaría a proyectos de mejora de la red viaria en los núcleos de A Revoltiña, A Armada Nova y A Armada Vella, en la parroquia de Soandres, así como en el núcleo de Cercido, en Erboedo.

Asimismo, el pleno aprobó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento a la Red Española de Ciudades Saludables, integrada en la FEMP y coordinada con el Ministerio de Sanidad para promover la salud y el bienestar de la ciudadanía. También se dio cuenta de las resoluciones de Alcaldía y se aprobaron dos mociones relacionadas con la pesca artesanal y el apoyo al sector primario.