El PP de Sada afea al Ejecutivo local su gestión de los planes de ayudas de la Diputación
El Gobierno local de Sada elevará hoy a pleno su propuesta para el Plan Único de la Diputación. El Ejecutivo que dirige Benito Portela, de Sadamaioría, plantea destinar la totalidad de las ayudas, 843.000 euros, a financiar gastos corrientes y plantea sufragar a través del Plan Complementario la rehabilitación de la capilla de San Roque.
La propuesta no convence al PP, que afea al Ejecutivo las formas y el fondo. Su portavoz, Esperanza Arias, echa en cara al alcalde que ni siquiera solicitase propuestas a la oposición y apela a la urgencia de varias obras que llevan años pendientes.
El PP cuestiona también que se plantee financiar con cargo al plan provincial la reforma de la capilla, obra propuesta también en un programa de la Diputación para la rehabilitación del patrimonio. Arias advierte de que en las bases figura que la ayuda de este plan es incompatible con la del POS y echa en cara al Ejecutivo que no pidiese fondos para La Terraza.
