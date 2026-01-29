Unanimidad en Arteixo para fijar al fin la frontera con A Coruña

El Concello de Arteixo ha logrado sacar adelante el nuevo expediente de demarcación y deslinde con A Coruña y Culleredo con el voto favorable de toda la oposición, que coincidió en afirmar que se trata de una "demanda histórica, que debe desatascarse cuanto antes".

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, señaló que en el caso de Meicende, la delimitación es "claramente en la Avenida de Nostián", pero que la cuestión ahora es decidir si el deslinde parte por su eje la avenida, de manera que ambos municipios compartirían la titularidad de la vía, o si esta queda completamente en manos de uno de ellos.

El portavoz del PSOE, Martín Seco, se mostró favorable a "intentar mediar y llegar a acuerdos con los Concellos limítrofes" para poder marcar "al fin" los límites de cada municipio. Xurxo Couto, del BNG, felicitó al equipo de Gobierno por traer de nuevo el asunto al pleno, aunque dijo que el Concello llega "15 años tarde", puesto que el mandatario popular prometió que el deslinde sería una de las primeras medidas que verían la luz tras su llegada a la alcaldía, en el año 2011.

Solo hemos visto promesas fallidas

La edila no adscrita Noelia Martínez acusó al alcalde de "vender humo y teatro" cuando en 2009, siendo secretario de la asociación de vecinos San Xosé Obreiro de Meicende —el colectivo que creó el Meicendepoly, un juego de deslinde con calles, empresas, servicios e incluso una cárcel—, cogió un spray y pintó el límite por su propio pie como señal de protesta para que A Coruña y Arteixo se sentasen a negociar la ubicación de la frontera.

"Desde entonces no hemos visto nada de nada, solo promesas fallidas", añadió Martínez, que a pesar de las críticas votó favorablemente al nuevo expediente al considerar que es "fundamental" fijar la frontera con A Coruña y Culleredo.

El nuevo procedimiento contempla ahora la creación de una comisión de deslinde, integrada por representantes políticos y técnicos de ambos Ayuntamientos, con posible participación de personas conocedoras del territorio y de los propietarios afectados, que deberá debatir la delimitación.

"Esto no depende solo de Arteixo", explicó Calvelo, que aseguró que su grupo siempre se ha mostrado "más que dispuesto" a negociar la demarcación.