La compañía Alda incorpora a su catálogo un histórico hotel de la comarca coruñesa

Alda Hotels, la compañía gallega nacida en 2009 que ya tiene más de 80 alojamientos en toda España, ha adquirido un nuevo hotel para su cadena que empezará a operar bajo su nombre este viernes 30 de enero.

Esta empresa ya gestiona cinco alojamientos en la ciudad de A Coruña, además de dos en Oleiros y otro en Sada en la comarca coruñesa. Desde el Sada Marina también se gestionan las reservas de la compañía.

Un establecimiento de 35 años

Ahora, incorpora un nuevo establecimiento que ya funcionaba desde 1991 de la mano de Mariluz García Pensado y Antonio García Balado. Se trata del Hotel As Camelias de Arteixo, que ahora trabajará bajo la denominación de Hotel Alda Arteixo.

Este alojamiento de 2 estrellas cuenta con 39 habitaciones y 50 plazas, además de un restaurante, actualmente destinado al servicio exclusivo de los huéspedes.

Situado en el número 64 de la avenida Alcalde Manuel Platas Varela, según define la compañía en una nota de prensa, este hotel se encuentra en un entorno estratégico, puesto que está muy próximo a áreas de actividad empresarial e industrial de referencia, como las instalaciones de Inditex y el eje de los polígonos de Sabón y Morás.

"Establecimiento con historia"

"La decisión se toma como una gran oportunidad para que el establecimiento mantenga sus estándares de calidad apoyándose en una empresa competitiva como lo es Alda", afirman Antonio y Mariluz. La incorporación se formaliza mediante un contrato de arrendamiento para la gestión hotelera.

Por su parte Alberto R. Boo, CEO de Alda Hotels, destaca que "la incorporación del antiguo Hotel As Camelias a nuestra cadena representa exactamente el tipo de proyecto que encaja con nuestra forma de entender la hotelería: establecimientos con historia, bien ubicados y con un equipo humano sólido. Nuestro objetivo es respetar y potenciar el legado construido durante más de tres décadas, aportando una gestión profesionalizada, mayor visibilidad y un modelo operativo eficiente que garantice sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Arteixo es un enclave estratégico para nosotros y el Hotel Alda Arteixo nace con vocación de convertirse en un referente para el viajero corporativo y de paso en la comarca", explica.