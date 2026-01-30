El contrato del agua en Sada: seis años en precario y con la gestión futura en el aire

El servicio de abastecimiento y saneamiento de Sada suma seis años en precario y sin certezas sobre el modelo futuro de gestión. El Gobierno encargó en 2021 una asistencia técnica para analizar la viabilidad de remunicipalizar este servicio, una antigua propuesta del Gobierno de Sadamaioría, que demora la toma de una decisión al respecto a pesar de que los estudios avalan, a priori, la viabilidad de la gestión directa.

La falta de avances propició este jueves la crítica unánime de la oposición en el pleno ordinario, que dio luz verde a la liquidación de las cuentas de los servicios de abastecimiento y depuración entre los años 2021 y 2024.

Unidos por Sada, PP, PSOE y BNG le recriminaron al alcalde, Benito Portela, la tardanza en encauzar la situación de este servicio básico y esencial: «Dicen que están en proceso de estudio y toma de decisión, pues a ver si nos decidimos porque llevan seis años para tomar una decisión», criticó la socialista Almudena Pena.

La propuesta de liquidaciones propició también un duro informe de Secretaría en el que advierte de las consecuencias, incluso penales, que pueden derivarse de la tardanza en regularizar este servicio. La funcionaria apunta directamente a la Alcaldía, a la que acusa de «enquistar» este y otros contratos en precario a pesar de sus «reiteradas advertencias».

«Esta situación supera los cinco años, lo que puede ocasionar la existencia de responsabilidades que deben depurarse, no teniéndose constancia del inicio de la tramitación del expediente a pesar de la excusa esgrimida por el alcalde en numerosas ocasiones de que tenía encargado un estudio. Es muy urgente la licitación del servicio», advierte la funcionaria en su informe, del que se hizo eco la oposición.

El alcalde, Benito Portela, evitó en esta ocasión tomar la palabra. Hace casi dos años, en marzo de 2024, el regidor reveló en un pleno que la remunicipalización del abastecimiento y saneamiento era la opción que recomendada por la consultora, aunque dejó claro que no hay nada decidido.

«Habrá que buscar la alternativa más viable y sostenible desde el punto de vista económico, técnico y social y analizar las consecuencias que podría acarrear a todos los niveles», defendió Portela entonces, que dejó claro que la opción final tendrá que se decidirá «entre todos».

Dos años después, la gestión del ciclo de agua no ha recalado en pleno para su debate y no han trascendido datos que permitan analizar los pros y contras de las alternativas.

Contratos de 1980 y 1995

El contrato de abastecimiento de agua se adjudicó en 1980 a Aquagest (ahora Veolia) y se prorrogó por diez años hasta en dos ocasiones. En 2020 venció la última moratoria y desde entonces se presta en precario. El de depuración se adjudicó en 1995 a Aquagest y se prorrogó hasta 2020.

Según trascendió en el último pleno, la empresa adjudicataria reclamó sin éxito al Concello una compensación por la falta de actualización de las tarifas de 2021 a 2024 por 319.082 euros. Su solicitud fue rechazada en base a un informe de Intervención.

La gestión directa, minoritaria

Solo dos concellos del área metropolitana han optado por la remunicipalización del servicio de agua y saneamiento. El primero fue Arteixo, que puso en marcha en 2021 la empresa pública Servicios Urbanos Municipales de Arteixo. Oleiros constituyó la sociedad pública Aquaoleiros en 2022.

Cambre, que lleva años con el contrato en precario analizó varias opciones, incluido un modelo mixto, pero no llegó a mover ficha.