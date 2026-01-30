Frente provincial en apoyo de los trabajadores de Losán
A Coruña
El pleno de la Diputación aprobó este viernes una declaración institucional en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores del Grupo Losán. PP, PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños se unieron para arropar a la plantilla e instar a la Xunta y al Gobierno central a buscar una solución que garantice el futuro de una «empresa estratégica para Galicia».
El BNG ha presentado además una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a implicarse y a reunirse con todas las partes para «garantizar un plan de viabilidad».
