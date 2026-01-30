Frente provincial en apoyo de los trabajadores de Losán

El pleno de la Diputación aprobó este viernes una declaración institucional en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores del Grupo Losán. PP, PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños se unieron para arropar a la plantilla e instar a la Xunta y al Gobierno central a buscar una solución que garantice el futuro de una «empresa estratégica para Galicia».

El BNG ha presentado además una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a implicarse y a reunirse con todas las partes para «garantizar un plan de viabilidad».