Frente provincial en apoyo de los trabajadores de Losán

Manifestación de los trabajadores del Grupo Losán.

Manifestación de los trabajadores del Grupo Losán. / CASTELEIRO

RAC

A Coruña

El pleno de la Diputación aprobó este viernes una declaración institucional en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores del Grupo Losán. PP, PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños se unieron para arropar a la plantilla e instar a la Xunta y al Gobierno central a buscar una solución que garantice el futuro de una «empresa estratégica para Galicia».

El BNG ha presentado además una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a implicarse y a reunirse con todas las partes para «garantizar un plan de viabilidad».

Frente provincial en apoyo de los trabajadores de Losán

Javier Fraga Mandián, nuevo juez en Canarias

El contrato del agua en Sada: seis años en precario y con la gestión futura en el aire

La compañía Alda incorpora a su catálogo un histórico hotel de la comarca coruñesa

La Audiencia de A Coruña condena a 'Pandolo' a 24 años y 4 meses por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos miembros de la familia

La sentencia que absuelve al alcalde de Oleiros por el derribo de la Casa Carnicero ya es firme

El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así

Tres trabajadores de una central eléctrica en Arteixo, detenidos por robar cobre y material de la empresa

