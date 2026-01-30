Javier Fraga Mandián, nuevo juez en Canarias
El juez betanceiro Javier Fraga Mandián ha tomado posesión de su nuevo plaza en Canarias, en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.
El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, destacó el bagaje de este juez y el de los otras tres magistradas que tomaron posesión.
- Suspendida la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol por una incidencia en la estación de O Burgo
- La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- Quien los construyó no estaba bien de la cabeza': los molinos coruñeses que desafían toda lógica
- Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
- Un poste de la luz impide a 18 familias estrenar sus pisos en Oleiros
- El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña
- La nueva obsesión de los cafeteros: el local de A Coruña donde el café también se muerde