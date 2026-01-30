Oleiros 'tira' del fondo de contingencia para pagar 90.000 euros a Sergesco

El pleno municipal de Oleiros dio cuenta en su sesión ordinaria de enero, celebrada este jueves, del acuerdo de la Junta de Gobierno para recurrir al fondo de contingencia y hacer frente así al pago de la sentencia del Tribunal Superior de Galicia y abonar 89.988,51 euros a la empresa Sergesco S.A. por varios bienes que no habían sido amortizados al finalizar la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua.

El fondo de contingencia esta dotado con 350.000 euros para hacer frente a "necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto aprobado". El pago de la sentencia entra dentro de estos imprevistos, por lo que el Concello ha accedido a modificar varias partidas presupuestarias para atender a la transferencia de crédito entre los diferentes capítulos.

El pago de la indemnización pone fin a un conflicto que se inició en 2022, cuando el Concello decidió rescatar la concesión del servicio de abastecimiento de agua después de vencer el contrato con Sergesco, que llevaba 32 años prestándolo. El Concello decretó entonces la reversión gratuita de todos los bienes empleados en el servicio, alegando que estaban amortizados, y transfirió la gestión a la empresa pública Aquaoleiros. Sergesco recurrió esta decisión, reclamando una compensación por aquellos bienes que, según la compañía, no habían sido amortizados.

El pleno, que comenzó con varias llamadas al orden a la concejala socialista Carmen Acuña, que acabó expulsada en el debate de la primera de las mociones, sacó adelante acuerdos como la participación del Concello en el Plan Único de la Diputación, que permitirá actuar sobre varias infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento en diversas parroquias del municipio, o en el programa de subvenciones a concellos para realizar actuaciones de protección especial sobre el patrimonio cultural público o de gestión municipal, que en el caso de Oleiros se emplearán para reparar las cubiertas de las Torres de Santa Cruz.

Pago del Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

En materia social, el pleno de Olieros acordó, con la abstención del PP y el voto favorable del resto de los grupos, exigir a la Xunta que asuma la totalidad del coste del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por entender que no se trata de una competencia municipal. Además, con el voto en contra del PP, también salió adelante una propuesta en defensa de la sanidad pública, mientras que en el turno de ruegos y preguntas el alcalde puso en valor el trabajo que realizan los servicios sociales del Concello.