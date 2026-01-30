La sentencia que absuelve al alcalde de Oleiros por el derribo de la Casa Carnicero ya es firme

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que se absolvía al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y al arquitecto técnico municipal por la demolición de las ruinas de Casa Carnicero ya es firme, una vez finalizado el plazo de presentación de recursos sin que ninguna de las partes alegara contra la resolución judicial.

Esta ya era a segunda sentencia absolutoria emitida por los tribunales en relación a esta actuación del Concello en defensa de la seguridad ciudadana. Un primer tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña formado por 3 jueces y un segundo tribunal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia formado por otros 3 jueces avalaron que la actuación municipal fue legal.

Desde el Concello señalan en un comunicado que, a pesar de las sentencias, "los grupos políticos de la oposición que llevaban 5 años intoxicando la opinión pública continuaron en la misma línea durante los últimos días". "Intentaron manipular los hechos con el objetivo de eliminar políticamente al alcalde, pero una vez más fracasaron", apuntan.