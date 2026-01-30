Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja en A Coruña, en directoEntrevista al exdeportivista Pablo VázquezO'Culto amplía su oferta gastronómicaEclipse solar A Coruña
instagramlinkedin

La sentencia que absuelve al alcalde de Oleiros por el derribo de la Casa Carnicero ya es firme

El Concello de Oleiros celebra la firmeza de la sentencia absolutoria sobre la demolición de Casa Carnicero, destacando que los intentos de la oposición por desestabilizar al alcalde fracasaron

El alcalde Ángel García Seoane en rueda de prensa tras su absolución en el caso del derribo de Casa Carnicero.

El alcalde Ángel García Seoane en rueda de prensa tras su absolución en el caso del derribo de Casa Carnicero. / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

Oleiros

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que se absolvía al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y al arquitecto técnico municipal por la demolición de las ruinas de Casa Carnicero ya es firme, una vez finalizado el plazo de presentación de recursos sin que ninguna de las partes alegara contra la resolución judicial.

Esta ya era a segunda sentencia absolutoria emitida por los tribunales en relación a esta actuación del Concello en defensa de la seguridad ciudadana. Un primer tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña formado por 3 jueces y un segundo tribunal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia formado por otros 3 jueces avalaron que la actuación municipal fue legal.

Noticias relacionadas y más

Desde el Concello señalan en un comunicado que, a pesar de las sentencias, "los grupos políticos de la oposición que llevaban 5 años intoxicando la opinión pública continuaron en la misma línea durante los últimos días". "Intentaron manipular los hechos con el objetivo de eliminar políticamente al alcalde, pero una vez más fracasaron", apuntan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol por una incidencia en la estación de O Burgo
  2. La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
  3. CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
  4. Quien los construyó no estaba bien de la cabeza': los molinos coruñeses que desafían toda lógica
  5. Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
  6. Un poste de la luz impide a 18 familias estrenar sus pisos en Oleiros
  7. El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña
  8. La nueva obsesión de los cafeteros: el local de A Coruña donde el café también se muerde

La Audiencia de A Coruña condena a 'Pandolo' a 24 años y 4 meses por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos miembros de la familia

La Audiencia de A Coruña condena a 'Pandolo' a 24 años y 4 meses por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos miembros de la familia

La sentencia que absuelve al alcalde de Oleiros por el derribo de la Casa Carnicero ya es firme

La sentencia que absuelve al alcalde de Oleiros por el derribo de la Casa Carnicero ya es firme

El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así

El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así

Tres trabajadores de una central eléctrica en Arteixo, detenidos por robar cobre y material de la empresa

Tres trabajadores de una central eléctrica en Arteixo, detenidos por robar cobre y material de la empresa

Oleiros 'tira' del fondo de contingencia para pagar 90.000 euros a Sergesco

Oleiros 'tira' del fondo de contingencia para pagar 90.000 euros a Sergesco

Betanzos aumenta el presupuesto hasta los 13,9 millones al prever más ingresos por obras y tasas

Betanzos aumenta el presupuesto hasta los 13,9 millones al prever más ingresos por obras y tasas

A Laracha destinará 1,6 millones de euros del POS+ 2026 a gasto corriente

A Laracha destinará 1,6 millones de euros del POS+ 2026 a gasto corriente

Unión por Cambre y PSOE fuerzan a pagar a la concesionaria de las actividades deportivas y culturales sin penalización

Unión por Cambre y PSOE fuerzan a pagar a la concesionaria de las actividades deportivas y culturales sin penalización
Tracking Pixel Contents