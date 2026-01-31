El agua no da tregua en el garaje de la plaza de Galicia de O Burgo y las quejas vuelven al juzgado

Los vecinos del garaje de la plaza de Galicia en O Burgo, en el concello de Culleredo, han presentado una nueva reclamación judicial al comprobar que las filtraciones de agua persisten, e incluso llegan a las tres plantas, pese a las reparaciones anunciadas por el Concello y a los informes técnicos que remitió recientemente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña.

La queja vecinal llega después de que el Ayuntamiento informase este mismo mes al juzgado de que la empresa concesionaria Gestagua había finalizado a finales de noviembre las reparaciones de impermeabilización en varios puntos de la red de saneamiento y pluviales de la calle Alexandre Bóveda y la avenida de Galicia.

Vista de las filtraciones de agua. / LOC

Según el informe técnico, elaborado por el arquitecto municipal, las fugas detectadas procederían de "deficiencias en redes subterráneas ajenas a la cubierta de la plaza," por lo que el Concello da por "correcta y finalizada" la impermeabilización.

Culleredo atribuye la demora a las condiciones meteorológicas

Culleredo atribuye la demora en las comprobaciones finales a las condiciones meteorológicas adversas, señalando que el actual periodo de lluvias intensas dificulta tanto los trabajos de verificación como la realización de pruebas de estanqueidad fiables. A pesar de ello, el documento reconoce que el proceso aún no está concluido, y que falta certificar la estanqueidad de las reparaciones realizadas, así como efectuar pruebas adicionales en las redes de telecomunicaciones y electricidad.

Pese a este calendario técnico, Asser Asesores, la asesoría que representa a la comunidad de vecinos, asegura que el agua continúa entrando en el garaje —dotado de un total de 255 plazas— cada vez que se producen episodios de fuertes lluvia, motivo por el cual han decidido presentar una nueva reclamación.

Vista de las filtraciones de agua en el garaje de O Burgo. / LOC

Gonzalo Portela, uno de los vecinos afectados, sostiene que, más allá de informes y anuncios de reparaciones, la situación "no ha variado" y las filtraciones continúan afectando a las instalaciones, especialmente a la primera planta, por lo que la comunidad tiene previsto reunirse de nuevo el 12 de febrero.

Se trata de un conflicto que se prolonga desde hace años y ha pasado por distintas fases judiciales. En febrero de 2025, otro juzgado contencioso avaló las obras de impermeabilización ejecutadas por el Concello en la plaza de Galicia y descartó que el origen de las filtraciones estuviese en la cubierta, autorizando al Ayuntamiento a investigar otras posibles causas. A raíz de esas resoluciones, se encargaron auditorías externas que acabaron detectando problemas en la red de saneamiento.

Mientras el Concello defiende que la obra municipal está correctamente ejecutada y que el origen de las filtraciones es ajeno a la plaza, los vecinos insisten en que el problema persiste y reclaman una "solución definitiva" que ponga fin a una situación que consideran ya "insostenible".