Aparatoso accidente en el aparcamiento de un 'súper' de Betanzos
Una mujer resulta herida leve tras caer con su coche sobre la rampa del 'parking'
Una mujer resultó herida leve en un accidente en un supermercado de Betanzos.
El siniestro se registró a las 10.15 horas en el Eroski del Carregal, cuando el coche chocó contra la valla y se precipitó sobre la rampa de acceso.
El 112 envió a la zona a Policía Local, bomberos de Betanzos o 061. La conductora pudo salir del vehículo por su propio pie y fue evacuada al centro hospitalario.
