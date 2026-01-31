Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparatoso accidente en el aparcamiento de un 'súper' de Betanzos

Una mujer resulta herida leve tras caer con su coche sobre la rampa del 'parking'

Estado en el que quedó el coche que se precipitó sobre la rampa del aparcamiento de un súper de Betanzos.

Estado en el que quedó el coche que se precipitó sobre la rampa del aparcamiento de un súper de Betanzos. / Cedida

Una mujer resultó herida leve en un accidente en un supermercado de Betanzos.

El siniestro se registró a las 10.15 horas en el Eroski del Carregal, cuando el coche chocó contra la valla y se precipitó sobre la rampa de acceso.

El 112 envió a la zona a Policía Local, bomberos de Betanzos o 061. La conductora pudo salir del vehículo por su propio pie y fue evacuada al centro hospitalario.

