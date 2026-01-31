Aparatoso accidente en el aparcamiento de un 'súper' de Betanzos

Una mujer resultó herida leve en un accidente en un supermercado de Betanzos.

El siniestro se registró a las 10.15 horas en el Eroski del Carregal, cuando el coche chocó contra la valla y se precipitó sobre la rampa de acceso.

El 112 envió a la zona a Policía Local, bomberos de Betanzos o 061. La conductora pudo salir del vehículo por su propio pie y fue evacuada al centro hospitalario.