Detenido en Arteixo tras escapar de la Policía Local en coche y chocar con el vehículo de los agentes

La Policía Local de Arteixo arrestó este sábado a un hombre que intentó escapar en coche de los agentes y llegó a chocar con un vehículo del cuerpo antes de ser detenido. Según ha podido saber este diario, se dio alerta porque el hombre estaba causando problemas en un bar de la zona de la plaza del Balneario, y, cuando acudieron miembros de la Policía Local, empezó a increpar y se marchó dejando su coche mal aparcado.

Los policías llamaron a la grúa, y algunos clientes del bar dijeron que habían visto que el hombre llevaba una navaja, por lo que los agentes pidieron apoyo de la Guardia Civil y lo empezaron a buscar. Encontraron al hombre, que había vuelto a su vehículo y lo estaba conduciendo, y le hicieron señales de que parase.

Pero, según ha podido saber este diario, el varón hizo caso omiso, y cuando los policías se pusieron en paralelo con su vehículo, en la avenida del Balneario, empezó a realizar giros bruscos y llegó a chocar con el coche de la Policía Local. Finalmente, los agentes pudieron bloquearle el paso y lo detuvieron por conducción temeraria, desobediencia y resistencia grave a agentes de la autoridad.