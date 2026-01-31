La humanización de la travesía de Arteixo arranca con una inversión de 3 millones

La humanización de la travesía de Arteixo, una de las principales arterias que vertebran el municipio, da un nuevo paso en firme. El Concello acaba de adjudicar a las empresas Canarga y Setga la primera fase de las obras por un importe de más de 3 millones de euros. El concurso establece un plazo de ejecución de 12 meses para una actuación que abarcará un tramo de 1,8 kilómetros de los tres totales previstos en esta primera reforma.

Los trabajos incluyen la creación de una amplia plaza organizada en distintas plataformas para resolver la fuerte pendiente de la zona, así como la implantación de varias áreas verdes próximas a la AC-552, con arbolado de gran porte destinado a amortiguar el ruido del tráfico. El proyecto contempla además la incorporación de pasos de peatones elevados para favorecer el calmado del tráfico.

Las obras supondrán la creación de nuevos aparcamientos, zonas de descanso para peatones y la construcción de al menos dos rotondas con el objetivo de mejorar la regulación del tráfico. En esta primera fase, la intervención se extenderá desde la rotonda de Sabón hasta el cruce con las calles Independencia y Reconquista, donde se habilitarán zonas de estancia y pequeños espacios ajardinados.

Una mini-rotonda en Morás para el tráfico pesado

En el cruce de Morás, tras la demolición de las edificaciones que no respetaban las alineaciones, se ejecutará una minirotonda para vehículos de gran tonelaje. La propuesta define una sección viaria adaptable a lo largo de la travesía, con un ancho de 10 metros, aceras de 1,80 metros en ambos márgenes y dos carriles de circulación de 3,20 metros cada uno.

El aparcamiento se organizará en uno o ambos lados de la vía, en línea, batería o espiga, según el ancho disponible. La primer. La obra incluye la implantación de cuatro zonas de aparcamiento para bicicletas.

Además, se reducirá la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora, limitándola a 20 en los tramos de plataforma única, reforzando así la prioridad peatonal y la seguridad vial.