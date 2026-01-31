Paseo nostálgico por el fondo privado de Luis Veiga Cadaveira, un catalán «enamorado de Betanzos»

Muchos aún lo recordarán, cámara en ristre, oteando las calles tras sus gruesas gafas de pasta. Otros podrán conocer ahora a Luis Veiga Cadaveira a través del archivo fotográfico que donó al Museo das Mariñas: cientos de instantáneas que cuatro alumnas del Mestrado en Estudos Avanzados de Bibliotecas, Arquivos e Museos da Universidade da Coruña han inventariado y que permiten zambullirse en una ciudad «que parece la actual pero con muchos resquicios de un Betanzos que ha desaparecido».

Las comisarias de la muestra del archivo privado de Luis Veiga Cadaveira. / LOC

Antía Arcay, Olivia Barbero, Alicia Maneiro e Irene Paredes han sacado a la luz el fondo privado de este catalán «enamorado de Betanzos» y han organizado una muestra que puede visitarse en el Museo das Mariñas y que propone un paseo por el Betanzos de los años 80 y 90 a través de la mirada de este contable casado con la pintora Rosina Martínez Barral.

Luis Veiga y su mujer, Rosina Martínez Barral, en una fotografía del archivo. / Museo das Mariñas

Luis Veiga Cadaveira recaló en la ciudad brigantina tras su jubilación y aprovechó su feliz retiro para volcarse en sus dos grandes pasiones:la fotografía y la cocina. «Era una persona apasionada por su entorno, por los paisajes, por la naturaleza y un auténtico enamorado de Betanzos», apuntan las comisarias de la muestra en un artículo publicado en el Anuario Brigantino. Cadaveira, resaltan, «puso el ojo en cada pequeño detalle de la vida cotidiana", escenas que ahora cobran un nuevo sentido y que permiten conocer o regresar al Betanzos anterior a la rehabilitación del asilo Manuel Naveira (ahora hotel San Roque), a unos años en los que la noria y los coches de choque reinaban en las fiestas de San Roque y el perro piloto era el premio más codiciado de las barracas.

Fotografía del antiguo asilo Manuel Naveira y, al fondo, el hotel que se levanta en la zona en la actualidad. / Museo das Mariñas

En el fondo privado de Luis Veiga Cadaveira hay paisajes, retratos, escenas costumbristas, bodegones.... «Se trata de uno de los archivos fotográficos de mayor interés para esa época de los que tenemos», destaca el director del Museo das Mariñas, Ángel Arcay.

Una noria en las fiestas patronales de los ochenta. / Museo das Mariñas

La contribución de Luis Veiga va más allá la fotografía. El museo dispone de 440 piezas de los estudios de Rosina y de su padre, Francisco Javier Martínez Santiso, que fueron donadas por este «enamorado de Betanzos». La muestra incluye además 658 recetas de cocina mecanografiadas por este Picadillo catalán. Una muestra que hará las delicias de los nostálgicos y amantes del buen comer.