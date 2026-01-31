El puerto analizará la eliminación de los dibujos del faro de Mera

El Puerto de A Coruña asegura que "valorará" la posibilidad de retirar las pinturas que realizaron el pasado verano alumnos del CEIP Isidro Parga Pondal de Santa Cruz en la base de los faros de Mera, en Oleiros. Esta actuación, con la que la Autoridad Portuaria pretendía poner fin a los grafitis y otros actos de vandalismo contra estas infraestructuras, ha levantado numerosas críticas desde distintos sectores por la forma en que se ha llevado a cabo.

Esta misma semana, el jueves, el grupo municipal del BNG llevó al pleno de Oleiros esta cuestión, preguntando al Concello si había tenido algo que ver en la autorización. El propio regidor, Ángel García Seoane, afirmó que, si de él hubiese dependido, "no lo permitiría", a lo que añadió que el procedimiento y el diseño "no fue acertado". Y es que la solución aportada por la Autoridad Portuaria, de la mano de los escolares de Santa Cruz, fue decorar la base del faro con personajes de la serie de dibujos animados Bob Esponja.

Ya en el mes de agosto, el Concello, a petición de varias asociaciones y colectivos locales, había solicitado a la Autoridad Portuaria la eliminación de estos dibujos por no respetar criterios de sostenibilidad ambiental ni de conservación del patrimonio.

Los firmantes de esta petición, entre los que figuran la asociaciones vecinal San Cosme de Maianca y San Antón de Dexo; las asociaciones culturales O Amanexo y A Marola; las cofradías de Lorbé y Santa Ana; la Coral Polifónica de Mera y la comisión de Festas do Mar, exigían al Puerto, titular de los faros, restaurar al estado original las bases, al tiempo que exigían para ellos la misma protección que para la Torre de Hércules, al estar catalogados como bien patrimonial e incluidos en la lista de bienes del patrimonio cultural de la Xunta de Galicia.

Sara Rodríguez, de la asociación vecinal San Cosme de Maianca, señala que esa misma petición se la volvieron a enviar a la Autoridad Portuaria semanas después sin obtener respuesta hasta la fecha. "Independientemente de que fuese una actuación escolar, fallaron los criterios técnicos a la hora de permitirla", indica la responsable vecinal. "Es una mala actuación. No se debería haber autorizado, pero una vez detectado se debería enmendar", considera Rodríguez, que reconoce que el descontento de la gente "es mayúsculo" por la dejadez de la Autoridad Portuaria "que ni está ni nos escucha", lamenta.