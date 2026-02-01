Adiós a la pasarela de madera de la playa de Gandarío: el Concello la sustituirá por un paseo de baldosa para reducir costes

La playa de Gandarío dice adiós a la pasarela de madera. El Concello de Bergondo destinará más de medio millón de euros del Plan Único de la Diputación a remozar el paseo marítimo de este concurrido arenal. El proyecto prevé la sustitución de la actual pasarela por un paseo de obra en baldosa hidráulica, un material más duradero y que precisa de menos mantenimiento.

El Ejecutivo municipal que preside la socialista Alejandra Pérez justifica este cambio por el «elevado coste» que implica la renovación periódica de la pasarela de madera, con una vida útil de «cinco a diez años». «Supondrá un ahorro económico muy importante para el Concello a medio y largo plazo», sostienen los redactores del proyecto.

Actual pasarela de madera de la playa de Gandarío. / LOC

La actual pasarela de madera que discurre a lo largo del arenal dispone de una longitud de 500 metros y un ancho de 1,90 metros. El Concello proyecta sustituirla por un paseo de baldosa de 3,50 metros de ancho para «que el peatón y el usuario de la playa ganen protagonismo».

El plan incluye también la creación de una banda verde de aproximadamente un metro de ancho para proteger del tráfico el merendero situado al otro lado de la vía, bajo el pinar.

La actuación se completará con la sustitución de los baños, la caseta de socorrismo y las duchas, que se sustituirán por lavapiés. El Concello ocultará además los contenedores de basura para atender la solicitud realizada por la auditora de la bandera azul y creará nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses.

Críticas por no eliminar el tráfico al borde de la playa

El pleno dio luz verde el pasado jueves a esta actuación con los votos favorables del Gobierno local (PSOE y Alternativa dos Veciños), la abstención del PP y el rechazo de los nacionalistas.

El portavoz del BNG, David Carro, llamó la atención sobre el importante desembolso en esta obra, 512.000 euros, y lamentó que no se aprovechase la ocasión para plantear una actuación que permita eliminar el tráfico entre el arenal y el merendero.

El concejal defendió la conveniencia de suprimir la circulación en este tramo del paseo marítimo que, recordó, se cubre de arena en los días de fuerte temporal.

La carretera que discurre a pie de la playa de Gandarío, cubierta de arena en un día de temporal. / LOC

Su supresión, añadió, contribuiría a hacer aún más atractivo este arenal, al evitar el riesgo que entraña el paso de coches, sobre todo para los más pequeños, entre la playa, el merendero y el albergue de Gandarío.