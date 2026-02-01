El párroco de Liáns: "La gente venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo"

El belén monumental de la Iglesia Nueva de Santa Cruz de Liáns cierra este domingo sus puertas hasta el próximo año después de un estreno exitoso. El párroco, José Carlos Alonso, señala que en estos casi dos meses (se inauguró el 5 de diciembre) pasaron a visitarlo más de 5.000 personas, "mucha gente de A Coruña, pero también de otras partes del mundo, como Dinamarca, Holanda, Francia, Estados Unidos", relata.

El proyecto, dirigido por Jesús Echevarría, vecino de Oleiros que ha cedido parte de su colección para materializar este escultural belén, "ha sido un éxito de público, pero también de crítica", afirma el párroco, que señala que la gente "venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo". Y no falta a la verdad, porque en este montaje, en el que una veintena de personas ha trabajado durante año y medio para hacerlo realidad, todos los detalles están medidos y estudiados, desde las pantallas LED que narran la historia en tres idiomas (gallego, castellano e inglés), hasta las figuras, piezas elaboradas por los mejores belenistas del mundo. Un montaje digno de una superproducción de cine, con efectos lumínicos, sonoros y una cuidada puesta en escena.

Ahora, tras miles de visitas repartidas en los pases diarios de 10 y 30 minutos de duración, el belén "pasa al modo de control de daños", como indica el padre Alonso. El equipo de diseño, del que el párroco también forma parte, ya ha mantenido una primera toma de contacto para evaluar esta primera edición y en breve se volverá a reunir para ver como mejorar la experiencia. "Pueden ser cambios menores o no, pero habrá que esperar hasta diciembre para conocerlos", anuncia.

El titular de la Iglesia Nueva de Santa Cruz tampoco desvela la fecha para conocer otro de sus proyectos, el futuro museo de arte sacro que se ubicará en otra de las salas del templo. Lo que sí ha avanzado es que barajan su inclusión en una futura red de museos de temática religiosa en la provincia.