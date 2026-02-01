Pesar por la muerte de Manuel Vázquez López, voluntario de Cambre: "Nos deja un hombre de corazón enorme"
El Concello de Cambre expresa su pesar por el fallecimiento de Manuel Vázquez López, voluntario durante muchos años de la agrupación de Protección Civil. "Nos deja un hombre de corazón enorme, ejemplo de entrega, generosidad y compañeirismo", lamenta el Ayuntamiento cambrés en un comunicado difundido en redes sociales.
El Gobierno local, en nombre de toda la Corporación, agradece a Manolo "tantos anos de servizo en Protección Civil, cuidando de todos con dedicación y con una sonrisa que siempre reconfortaba". "Tu humanidad, tu proximidad y tu disposición constante a ayudar dejan una huella imborrable en nuestro pueblo", ensalza.
- La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
- Un poste de la luz impide a 18 familias estrenar sus pisos en Oleiros
- El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña
- La nueva obsesión de los cafeteros: el local de A Coruña donde el café también se muerde
- Récord de población: Oleiros arranca 2026 por encima de los 39.000 habitantes
- Pisos un 70% más baratos que en A Coruña: el municipio cercano con vistas de ensueño