Pesar por la muerte de Manuel Vázquez López, voluntario de Cambre: "Nos deja un hombre de corazón enorme"

Manuel Vázquez López.

Manuel Vázquez López. / loc

El Concello de Cambre expresa su pesar por el fallecimiento de Manuel Vázquez López, voluntario durante muchos años de la agrupación de Protección Civil. "Nos deja un hombre de corazón enorme, ejemplo de entrega, generosidad y compañeirismo", lamenta el Ayuntamiento cambrés en un comunicado difundido en redes sociales.

El Gobierno local, en nombre de toda la Corporación, agradece a Manolo "tantos anos de servizo en Protección Civil, cuidando de todos con dedicación y con una sonrisa que siempre reconfortaba". "Tu humanidad, tu proximidad y tu disposición constante a ayudar dejan una huella imborrable en nuestro pueblo", ensalza.

