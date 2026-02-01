El PP denuncia el aumento de caídas en Sada por deficiencias en el pavimento

El grupo municipal del PP de Betanzos reclama el arreglo urgente del pavimento en varios puntos del municipio. Su portavoz, Esperanza Arias, denuncia que el mal estado del firme ha provocado un aumento de las caídas en calles céntricas como Linares Rivas, Barrié de la Maza, la avenida Coruña... y en otros «mil sitios».

«Es una vergüenza», critica la concejala, que criticó en rueda de prensa la «falta de proyecto» del Ejecutivo local, al que afea que pretende destinar las ayudas del Plan Único provincial a gasto corriente a pesar de las «mil necesidades» de mejoras en Sada.

Arias hizo públicos los datos de expedientes abiertos por daños en vías públicas en los últimos años. De los 4 en 2020 a 11 en 2025. Desde 2024, añadió, se han presentado hasta 30 denuncias en la Policía por este motivo: «Y hay que sumar las que no se denuncian», apostilla Arias, que relató en el pleno que hace unos días ella misma auxilió a una persona que tropezó en una céntrica calle del municipio.