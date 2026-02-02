Arrancan las obras del paseo de la ría entre O Paraíso y O Seixo, en Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presenciaron este lunes el arranque de las obras del paseo de la ría en Oleiros, concretamente del tramo entre la urbanización O Paraíso y O Seixo, donde está ya en ejecución el otro tramo del paseo en el municipio, que llega hasta el límite con el concello de Cambre.

Según explicaron, las obras en este tramo se prevén "más sencillas" que entre O Seixo y Cambre, ya que se actuará sobre el borde litoral existente. Esto permitirá que puedan estar finalizadas "a finales de agosto o principios de septiembre", señalaba el alcalde, a lo que el subdelegado apuntó que "esperemos que en verano puedan circular ya por aquí los ciudadanos".

En total, serán 4 kilómetros de nuevo paseo en el frente de Oleiros que permitirán ir desde Santa Cristina a Cambre, una actuación por la que el alcalde luchó "desde hace años a brazo partido" frente al Ministerio, que se negaba a hacer el tramo que ahora comienza, dejando sin continuidad el que va de Santa Cristina a Beiramar. Por eso, considera que es "un buen día para el concello y la comarca". "No quedaba a gusto del consumidor y ahora se está haciendo como debería haberse hecho desde el principio", apuntó el regidor.

Por su parte, el subdelegado destacó que el Ministerio "al final cumple" y adelantó que "en una semana o 15 días" comenzarán los trabajos al otro lado de la ría, en Culleredo, lo que permitirá tener un paseo continuo de 11 kilómetros alrededor de la ría.

También recordó la inversión de 40 millones de euros por parte del Gobierno para la regeneración ambiental de la ría, una actuación "muy importante" que la va a convertir en "un referente en transformación ambiental, pero también en un espacio de paseo, esparcimiento y convivencia de los distintos concellos".