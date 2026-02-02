Este 'legendario' mural de A Coruña deslumbra a expertos de todo el mundo

La vocación creadora de los coruñeses es un hecho consolidado. Son muchos los artistas nacidos aquí que han logrado colocar A Coruña en el mapa del arte nacional -e incluso internacional-, llevando fuera de nuestras fronteras la riqueza de este pedazo de tierra al lado del Atlántico.

La lista la forman desde cantantes -como Xoel López o Luz Casal-, hasta escritores como Nieves Abarca y actores como el exitoso Mario Casas. Pero también hay artistas de la pintura, que han sido capaces de dejar sin palabras a la crítica internacional con la precisión y la belleza de sus impresionantes murales.

Edgar Goás -conocido artísticamente como Wedo-, ha sido el último de ellos en dar la sorpresa. El coruñés, que estudió ilustración en la Pablo Picasso, ha sido reconocido por su mural As Mouras con el premio de los expertos en el Street Art Cities, un certamen que elige anualmente las mejoras obras de arte callejero del mundo.

Así es 'As Mouras', el mural de A Coruña premiado internacionalmente

As Mouras era uno de los cinco murales gallegos que aspiraban a convertirse en el mejor del mundo en la última edición de este concurso de street art. Y ha sido el único de la autonomía en llevarse la victoria en la categoría Expert Spotlight, en la que expertos de todo el mundo seleccionan obras que "que traspasan límites o tienen un impacto significativo en las comunidades".

El voto de especialistas y artistas verificados decide, posteriormente, al ganador del premio de los expertos, que en esta ocasión ha recaído sobre la pieza de Wedo. Se trata de un espectacular mural situado en la Rúa Río Cádavo de Perlío (Fene), que ha logrado capturar el misterio y la elegancia de unos de los seres más mágicos del folclore de Galicia: las mouras gallegas.

"Las mouras son seres míticos, herederos de antiguas divinidades o espíritus de la naturaleza de tiempos prerromanos o célticos. Representan la fertilidad, la riqueza de la tierra y el misterio del mundo subterráneo", explica Goás en la presentación de su obra en redes sociales.

As Mouras, su mural premiado de A Coruña, es una impresionante pintura que decora la fachada lateral del bloque de viviendas del número 9, un lienzo 'partido' por una franja de ventanas que separa a las dos protagonistas. Estas están representadas como dos mujeres "de gran belleza" y "largos cabellos", que observan a los transeúntes con la expresión insondable de quien lleva aguardando mucho tiempo.

Y es que, como indica el artista, las mouras "guardan tesoros o están encantadas, esperando que alguien rompa el hechizo". Puede que por eso las pinte en actitud de espera, rodeadas, eso sí, por un cuerno de oro e instrumentos musicales. "Tienen un fuerte vínculo con la música y el canto: muchas leyendas cuentan que entonan melodías hipnóticas o tocan el arpa, la pandereta o la gaita", indica Wedo.

El octavo mejor mural del mundo, en Galicia

En la categoría de votación popular, Galicia también se encuentra representada. El mural de la viguesa Eva Casais ha quedado en el top 10 de los mejores murales del mundo, con una sólida octava posición.

Su pintura de un perro y un gato humanizados -realizada para la protectora de Moaña y Cadeliños- ha tenido una gran acogida entre el público internacional. As Festas do Carme de Delio Rodríguez, en As Pontes, se situó en el puesto número 16, seguido del ourensano Mon Devane en Castiñeiro (puesto 20) y de la obra que el lucense Diego As ejecutó en Moratella (posición 36).

Liderando el ranking de la competición mundial de arte urbano, se encuentra Kleomenis Kostopoulos (KLE) con su imaginativo retrato de Maria Callas. Su obra -el actual mejor mural del mundo- ha obtenido la victoria por el "toque de poesía, color e imaginación" que aporta "al corazón de la ciudad" de Kalamata, en Grecia, a donde acudirán los representantes de Street Art Cities para la entrega del premio.