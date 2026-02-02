El río Mero a su paso por Cambre, bajo vigilancia por riesgo de inundación
Es el único cauce gallego sujeto en la actualidad a las medidas del plan especial de Protección Civil por peligro de desbordamiento
Europa Press
La Xunta mantiene activo el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), reduciendo de ocho a uno los ríos en alerta.
En concreto, en la actualidad, según recoge el 112, el foco está puesto en el río Mero, a su paso por la localidad coruñesa de Cambre.
Los técnicos de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior y de la Axencia Galega de Emerxencias seguirán actualizando la información sobre el estado de los ríos en función de su evolución.
Por ello, han recomendado mantener la precaución en estos entornos ante la posibilidad de desbordamientos puntuales.
El pronóstico del tiempo de la Aemet para el área de A Coruña recoge para previsión de lluvias para hoy y para el resto de días de esta primera semana de febrero.
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
- Un poste de la luz impide a 18 familias estrenar sus pisos en Oleiros
- El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña
- La nueva obsesión de los cafeteros: el local de A Coruña donde el café también se muerde
- La humanización de la travesía de Arteixo arranca con una inversión de 3 millones
- Pisos un 70% más baratos que en A Coruña: el municipio cercano con vistas de ensueño
- Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo