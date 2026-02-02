El río Mero a su paso por Cambre, bajo vigilancia por riesgo de inundación

La Xunta mantiene activo el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), reduciendo de ocho a uno los ríos en alerta.

En concreto, en la actualidad, según recoge el 112, el foco está puesto en el río Mero, a su paso por la localidad coruñesa de Cambre.

Los técnicos de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior y de la Axencia Galega de Emerxencias seguirán actualizando la información sobre el estado de los ríos en función de su evolución.

Por ello, han recomendado mantener la precaución en estos entornos ante la posibilidad de desbordamientos puntuales.

El pronóstico del tiempo de la Aemet para el área de A Coruña recoge para previsión de lluvias para hoy y para el resto de días de esta primera semana de febrero.