La sede del PP de Sada aparece con carteles acusándolos de ser un "Partido Pirómano"

Varias sedes del Partido Popular en Galicia han amanecido este lunes empapeladas con múltiples carteles que acusan a la agrupación conservadora de llevar "17 anos queimando Galiza", en alusión a la gestión del monte por parte de los conservadores.

En él, además, se identifican las siglas del PP como de "Partido Pirómano" y en una ilustración aparecen el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, la secretaria de Organización Paula Prado, el presidente nacional del partido y expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo y la secretaria general de Nuevas Generaciones en Galicia, Nicole Grueira.

Entre las sedes que han aparecido, según dice el PP, "vandalizadas", está la de Sada, además de las de Ourense, Santiago de Compostela, Lugo o Gondomar. En algunos de los casos, según explica el partido en una nota, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía.

“Esta forma de actuar no representa a Galicia. Esto es romper con el respeto, la dignidade y la educación”, señalan los populares en una nota de prensa difundida, que consideran que “el vandalismo no puede disfrazarse de activismo”.

"Estos actos no hacen más que repetirnos la falta de respeto de algunos grupos políticos por la democracia, por la propiedad privada, la diversidad ideológica y por el resultado de las urnas", indica en un vídeo difundido la portavoz del PP en Sada, Esperanza Arias.

Apoyo de Sadamaioría

Desde el partido que gobierna en el municipio, Sadamaioría, han expresado su apoyo a los populares. "Manifestamos a nosa condena firme aos actos vandálicos rexistrados en varias sedes do Partido Popular en Galicia, incluída a de Sada", han explicado en sus redes sociales. "La democracia se construye desde el respeto. Las diferencias políticas, legítimas y necesarias, nunca pueden justificar ataques ni actos de intimidación contra ninguna fuerza política", añaden.