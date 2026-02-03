Betanzos pone coto a los coches en el casco histórico: estas son las nuevas restricciones

En cuestión de meses, circular en coche por el casco histórico de Betanzos será un privilegio restringido para residentes. La aprobación de la nueva ordenanza, presentada por el Concello este lunes en la Comisión de Movilidad, es inminente. Desde el Gobierno municipal confían en que se apruebe inicialmente esta semana, aunque su aprobación definitiva se dilatará aún un tiempo más, ya que deberá permanecer un mes a exposición pública, plazo en el que se podrán presentar alegaciones, y posteriormente estará tres meses en fase de pruebas hasta su aprobación definitiva.

Este es el tiempo que tienen vecinos y visitantes para adaptarse a la nueva reglamentación si no quieren ser multados. Como explica la alcaldesa de Betanzos, María Barral, se trata de una medida que "sitúa a las personas en el centro de la ordenación del espacio público, priorizando la vida en las calles frente al tráfico rodado, poniendo en valor a calle como espacio de convivencia, y mejorando la seguridad y la calidad de vida".

La ordenanza esta basada en la propuesta presentada hace tiempo a las asociaciones comerciantes y tiene como principales objetivos dar preferencia al uso peatonal en las calles del casco histórico, restringir el tráfico y evitar aparcamientos indebidos en plazas o calles. La velocidad máxima estará limitada en todo el conjunto a 20 km/h.

Para ello, el Concello instalará 12 cámaras para controlar los accesos a la zona, a la que podrán acceder todos los residentes sin límite de tiempo, así como los usuarios de garajes o las personas con movilidad reducida. Junto a estos, podrán circular también servicios de emergencia, municipales, taxis, VTC, así como empresas que estén desarrollando trabajos en la zona y los vehículos de carga y descarga de mercancías, para los que se fija un horario de 07.00 a 11.00 horas.

El resto de personas tendrán 30 minutos para realizar gestiones. Este tiempo se controlará con los registros de entrada y salida captados por las cámaras.

El cambio más relevante será que la rúa Plateiros será solo para residentes, de modo que los vehículos que la emplean actualmente para acortar sus desplazamientos por la ciudad ya no podrán hacerlo, exponiéndose a sanciones en caso de incumplimiento. En las zonas controladas también figuran la plaza García Naveira y la plaza de Galicia, donde se ubica la parada de taxis frente al Liceo. El aparcamiento por su parte, se limitará a las zonas que tengas espacios expresamente habilitados para ello, quedando prohibido en el resto del recinto.