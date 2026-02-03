Una empresa prevé invertir 3,5 millones en dos plantas de almacenamiento de baterías en Sada

La empresa Heliades Fotovoltaica proyecta construir dos instalaciones de almacenamiento de baterías en la aldea de O Vilar, en la parroquia de Meirás (Sada). La compañía invertirá 3,5 millones en estas instalaciones dirigidas a almacenar la energía eléctrica consumida desde la red para descargarla posteriormente y devolverla al sistema eléctrico. Ambas infraestructuras estarán conectadas a la subestación eléctrica de Sada, propiedad de Unión Fenosa Distribución (UFD).

La promotora somete a evaluación ambiental el proyecto, que detalla que estas instalaciones de almacenamiento se ubicarán en unas parcelas clasificadas como suelo rústico de protección agropecuaria o núcleo rural común de 1.540 y 1.206 metros cuadrados, respectivamente. Cada una de las instalaciones contará con un sistema de almacenamiento denominado Stand Alone, consistente en baterías conectadas a la red eléctrica para su carga y descarga. Los sistemas dispondrán de una capacidad de almacenamiento de 20 MWh, con una potencia que permite una autonomía de cuatro horas.

Las plantas, con una vida útil de 25 años, estarán compuestas cada una por seis contenedores de baterías de 29 pies, una estación de potencia con dos convertidores y un transformador.

Bajo impacto ambiental

La empresa promotora minimiza el impacto ambiental de estas instalaciones. Sostiene que las parcelas en las que se prevé su ubicación se encuentran en un "estado de degradación importante", con predominio de matorral y especies invasoras. Descartan, además, afección a bienes del patrimonio cultural.

El principal impacto previsible, detalla el proyecto, será por emisión de ruido sobre las fases de construcción y funcionamiento, aunque la promotora afirma que los niveles se encuentran dentro de los permitidos y que adoptará medidas para mitigarlos y evitar molestias en las viviendas próximas.

Compensaciones sociales

La promotora defiende que este proyecto supone una "oportunidad estratégica" para Sada. Las nuevas infraestructuras, apunta, mejorarán la estabilidad del sistema eléctrico, reducirán el riesgo de apagones y sobrecargas y "abrirán la puerta a futuras implantaciones industriales en la comarca al garantizar mayor calidad del suministro".

Heliades Fotovoltaica prevé crear de 16 a 30 empleos por cada planta. A los puestos de trabajo suma una serie de compensaciones sociales que acordará con el Ayuntamiento de Sada y los vecinos. Entre otros, mejoras en instalaciones municipales como parques, centros socioculturales o deportivos; mejoras en movilidad o alumbrado y apoyo a iniciativas de digitalización. Se ofrece además para patrocinios de iniciativas culturales o etnográficas locales y a aportar fondos para proyectos de educación ambiental o custodia del territorio.