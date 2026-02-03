La espectacular cascada escondida en A Coruña: más de 30 metros y a menos de 2 horas

Las constantes lluvias de los últimos días hacen que apetezca menos salir de casa. Sin embargo, hay muchos planes que se pueden hacer en A Coruña a pesar de las inclemencias del invierno.

En ocasiones, incluso es posible conseguir que el mal tiempo juegue a nuestro favor y nos regale estampas mágicas difíciles de disfrutar en verano. Es el caso, por ejemplo, de las cascadas, que han aumentado considerablemente su caudal con las precipitaciones.

En A Coruña pueden encontrarse muchos de estos impresionantes saltos de agua, como la cascada de O Ézaro, así como agradables rutas de senderismo que atraviesan varios de estos fenómenos de la naturaleza. Pero, si lo que se busca es un rincón escondido y prácticamente virgen, existe un enclave natural en Boiro casi desconocido para el público: la fervenza de Cadarnoxo, una de las cascadas más grandes de Galicia.

Así es la fervenza de Cadarnoxo, un salto de agua increíble tallado en la roca

La fervenza de Cadarnoxo es una cascada muy accesible situada a menos de una hora y media de A Coruña. Está ubicada en un entorno natural profundamente respetado por los vecinos de la aldea de Cadarnoxo (parroquia de Cures) que, según el Concello de Boiro, lo mantienen "casi virgen".

La caída de agua tiene más de 30 metros, lo que lo convierte en uno de los más altos que se pueden disfrutar en la comunidad. El origen de tal espectáculo está en el Rego da Graña -también conocido como Rego de Lampreeira-, un afluente del río Coroño que perforó las rocas de granito de la ladera durante siglos hasta conformar las impresionantes vistas que hoy admiran quienes se acercan al paraje.

Una de las últimas en hacerlo ha sido la creadora de contenido @eva-cami, que compartió con sus seguidores las delicias de esta catarata de Galicia. "Es una cascada preciosa escondida en plena naturaleza, perfecta para una escapada rápida, hacer fotos brutales y desconectar del ruido", escribió junto al vídeo que grabó en el enclave, en el que se aprecia el escalonado discurrir del Graña entre las rocas.

Su salto mortal termina en un precioso estanque rodeado de vegetación, en cuyas cercanías pueden verse caballos salvajes y otros animales silvestres. Además, al no ser tan popular como la cascada de Dumbría ni como la fervenza de Brañas del municipio de Toques, hay muchas más posibilidades de disfrutar de la majestuosidad de esta maravilla natural en privado, con tan solo el ruido del agua como acompañante.

Cómo llegar a la cascada de Cadarnoxo

Para experimentar su belleza al máximo nivel, se recomienda acudir a este curso fluvial en los meses más lluviosos, cuando el caudal se engrosa y se precipita desde lo alto del monte de forma sobrecogedora. La ruta hasta la cascada es "fácil y corta" y está señalizada para encontrar de forma sencilla el paraje, que se encuentra muy cerca de la carretera.

También existe un aparcamiento cercano, por lo que muchas personas escogen el coche como forma de desplazamiento. Para trasladarse al lugar por esta vía, solo hay que tomar la carretera DP-1105 que va de Boiro a Noia y desviarse hacia EVA-10 a la altura de Moimenta.