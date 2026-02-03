A Laracha recoge sus historias de emigración: "Urxe moitísimo recoller a memoria"

A Laracha continúa con su lucha para recoger la memoria de los mayores. La iniciativa Memoria na Laracha estrenó el primer documental sobre oficios tradicionales el año pasado, y ahora continúa la saga hablando con vecinos sobre la emigración.

"A iniciativa xurde das nosas actividades de prevención contra a soidade non desexada", explica la concejal de Servicios Sociales, Rocío López, que añade que "a xente maior íllase pola falta de relación cos veciños, fáltalles algo que lles motive para saír da casa". Con las grabaciones del documental se fomenta que estos vecinos se junten y conozcan no solo a otros con experiencias similares, sino también que tengan contacto con los más jóvenes. "A finalidade é que todas esas historias queden recollidas para despois poder trasmitirllo aos nenos e nenas", dice López.

La respuesta entre los laracheses está siendo, según afirma la concejala, "muy buena" y "enriquecedora". "Tivemos xa unha primeira toma de contacto en Erboedo. Aos veciños gústalles contar as súas experiencias", señala López. El equipo todavía tiene pendiente de grabar más intervenciones en diferentes parroquias de A Laracha, sugeridas previamente por el Concello, por lo que los interesados tendrán que esperar por el estreno del documental hasta, al menos, el otoño.

En el proyecto también participan Xabier Maceiras, como el encargado del guion y las entrevistas a los vecinos, y Raúl Lorenzo, como responsable de la realización y la parte audiovisual. Maceiras detalla que la grabación en Erboedo se centró en cuatro personas, que contaron sus experiencias con la emigración a diferentes puntos de Europa. Al mismo tiempo el equipo realiza la recogida de leyendas locales y medicina natural.

"A memoria urxe moitísimo recollela", afirma Maceiras. El documentalista, que también trabajó en la primera de las producciones sobre los oficios tradicionales, reivindica la importancia de grabar las historias de primera mano, que son más exactas que las que cuentan sus descendientes. "Urxe tamén que os alumnos poidan compartir eses tempos coa xente maior", dice Maceiras.