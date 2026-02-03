Preocupación en Curtis por el mal estado de la cubierta del patio de la escuela infantil
«Hay familias que se plantean no llevar a los niños al cole», denuncia la ANPA, que urge medidas
El mal estado de la cubierta del patio de la escuela infantil de Curtis tiene en vilo a las familias con pequeños matriculados en el centro, que critican el retraso de la Consellería de Educación en ejecutar las obras y alertan del riesgo que entrañan los desprendimientos de placas. «Estamos muy preocupados, hay familias que incluso se plantean no llevar a los niños al cole», afirma Susana Fandiño, portavoz de la Asociación de Nais e Pais.
La ANPA explica que presentó un escrito hace ya un año ante la Consellería de Educación para demandar la sustitución urgente de esta cubierta, en situación de colapso, «con múltiples entradas de agua y manifiesta corrosión de los elementos clave». En su misiva, la ANPA alertaba de la urgencia de tomar medidas para «evitar daños personales», especialmente por la posibilidad de que el viento desprenda alguna placa, algo que, denuncian, ya ha pasado este curso .
Las familias afirman que la dirección del colegio comparte su preocupación y que ya no permite que los pequeños jueguen en este patio cubierto los días del temporal. «Los niños no disponen de un sitio donde jugar al aire libre sin mojarse los días de lluvia, que son mayoría en esta zona», critican.
Movilizaciones
La Consellería de Educación envió el pasado curso a técnicos para que analizasen in situ la situación de esta cubierta y redactasen un proyecto de obra. Ante la falta de avances, la ANPA ha decidido denunciar públicamente la situación.
El colectivo avanza que, de no tomarse medidas con carácter inmediato, iniciarán un calendario de protestas.
