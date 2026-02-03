Preocupación en Curtis por el mal estado de la cubierta del patio de la escuela infantil

El mal estado de la cubierta del patio de la escuela infantil de Curtis tiene en vilo a las familias con pequeños matriculados en el centro, que critican el retraso de la Consellería de Educación en ejecutar las obras y alertan del riesgo que entrañan los desprendimientos de placas. «Estamos muy preocupados, hay familias que incluso se plantean no llevar a los niños al cole», afirma Susana Fandiño, portavoz de la Asociación de Nais e Pais.

La ANPA explica que presentó un escrito hace ya un año ante la Consellería de Educación para demandar la sustitución urgente de esta cubierta, en situación de colapso, «con múltiples entradas de agua y manifiesta corrosión de los elementos clave». En su misiva, la ANPA alertaba de la urgencia de tomar medidas para «evitar daños personales», especialmente por la posibilidad de que el viento desprenda alguna placa, algo que, denuncian, ya ha pasado este curso .

Estado actual de la cubierta del patio de la escuela de Curtis, con una de las placas desprendida por el viento. / LOC

Las familias afirman que la dirección del colegio comparte su preocupación y que ya no permite que los pequeños jueguen en este patio cubierto los días del temporal. «Los niños no disponen de un sitio donde jugar al aire libre sin mojarse los días de lluvia, que son mayoría en esta zona», critican.

Movilizaciones

La Consellería de Educación envió el pasado curso a técnicos para que analizasen in situ la situación de esta cubierta y redactasen un proyecto de obra. Ante la falta de avances, la ANPA ha decidido denunciar públicamente la situación.

Noticias relacionadas

El colectivo avanza que, de no tomarse medidas con carácter inmediato, iniciarán un calendario de protestas.