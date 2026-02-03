Esta es la programación del Entroido 2026 en Arteixo

El Concello de Arteixo celebrará el Entroido 2026 del 14 al 18 de febrero con una amplia programación festiva dirigida a todos los públicos. Bajo el lema Mouras, trasnos e animais do bosque convídante a vivir o entroido máis máxico, el municipio se llenará de color, música y animación durante cinco días.

Las actividades comenzarán el sábado 14 de febrero con una gran fiesta nocturna en el Campo da Festa, a partir de las 22.00 horas, con actuaciones musicales y sesiones de DJ.

El lunes 16 estará dedicado al público infantil, con una fiesta que incluirá hinchables, talleres, juegos, degustaciones, photocall y animación musical. Ese mismo día se celebrará el Concurso Infantil de Comparsas y Disfraces, dirigido a menores de 16 años.

El martes 17 de febrero tendrá lugar uno de los eventos centrales del programa: el Desfile y Concurso de Carrozas, Comparsas y Disfraces de Adultos, que comenzará a las 17.30 horas desde la zona de Candame y recorrerá las principales calles de Arteixo hasta el Campo da Festa, donde se valorará la creatividad, el vestuario y la puesta en escena. Se repartirán importantes premios en las distintas categorías.

Noticias relacionadas

El Entroido finalizará el miércoles 18 de febrero con la tradicional Queima do Meco, a partir de las 18.30 horas, con salida desde la Praza do Balneario y final en el Anfiteatro. El plazo de inscripción para los concursos estará abierto hasta el 9 de febrero a las 14.00 horas. Los interesads podrán solicitar más información en arteixo.org.