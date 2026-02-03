Esta es la programación del Entroido 2026 en Arteixo
El Concello se llenará de color, música y animación del 14 al 18 de febrero con actividades para todos los públicos
El Concello de Arteixo celebrará el Entroido 2026 del 14 al 18 de febrero con una amplia programación festiva dirigida a todos los públicos. Bajo el lema Mouras, trasnos e animais do bosque convídante a vivir o entroido máis máxico, el municipio se llenará de color, música y animación durante cinco días.
Las actividades comenzarán el sábado 14 de febrero con una gran fiesta nocturna en el Campo da Festa, a partir de las 22.00 horas, con actuaciones musicales y sesiones de DJ.
El lunes 16 estará dedicado al público infantil, con una fiesta que incluirá hinchables, talleres, juegos, degustaciones, photocall y animación musical. Ese mismo día se celebrará el Concurso Infantil de Comparsas y Disfraces, dirigido a menores de 16 años.
El martes 17 de febrero tendrá lugar uno de los eventos centrales del programa: el Desfile y Concurso de Carrozas, Comparsas y Disfraces de Adultos, que comenzará a las 17.30 horas desde la zona de Candame y recorrerá las principales calles de Arteixo hasta el Campo da Festa, donde se valorará la creatividad, el vestuario y la puesta en escena. Se repartirán importantes premios en las distintas categorías.
El Entroido finalizará el miércoles 18 de febrero con la tradicional Queima do Meco, a partir de las 18.30 horas, con salida desde la Praza do Balneario y final en el Anfiteatro. El plazo de inscripción para los concursos estará abierto hasta el 9 de febrero a las 14.00 horas. Los interesads podrán solicitar más información en arteixo.org.
- La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
- El párroco de Liáns: 'La gente venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo
- Un poste de la luz impide a 18 familias estrenar sus pisos en Oleiros
- El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta
- La nueva obsesión de los cafeteros: el local de A Coruña donde el café también se muerde
- La humanización de la travesía de Arteixo arranca con una inversión de 3 millones
- Vivir de alquiler en un hórreo es posible cerca de A Coruña