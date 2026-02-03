El PSOE de Arteixo denuncia el "inaceptable" estado del Camino do Cancelo

El PSOE de Arteixo presentó en el último pleno un ruego en el que reclama "soluciones urgentes" y responsabilidades por el "mal estado" en el que ha quedado el Camino do Cancelo, en la parroquia de Loureda, apenas unos días después de haberse realizado su asfaltado.

Los socialistas alertan de la aparición de numerosas fochancas y el "deterioro prematuro" de la vía evidencian una ejecución deficiente de una obra financiada con fondos públicos. Una situación que consideran “inadmisible e inaceptable”, tanto por el riesgo que supone para la seguridad vial como por el desprecio que representa hacia la vecindad y hacia los recursos municipales.

Estado de la vía del Camino do Cancelo, en Arteixo. / LOC

El portavoz del grupo municipal socialista, Martín Seco, señala que esta actuación fue pagada con dinero de toda la ciudadanía y que, por tanto, el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que las obras se ejecuten con calidad, durabilidad y conforme a las condiciones técnicas exigibles. “No es de recibo que un vial recientemente asfaltado presente este estado lamentable”, afirma.

Por este motivo, el PSOE de Arteixo insta al Gobierno local a exigir responsabilidades a la empresa o a los responsables de la ejecución de la obra y a proceder de inmediato a la reparación del Camino do Cancelo, devolviéndolo a las condiciones óptimas que debería tener tras la inversión realizada.