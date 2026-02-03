El rural de Culleredo crece mientras las zonas urbanas mantienen su población

El rural de Culleredo está creciendo. Según los últimos datos del INE, de principios del año 2025, los núcleos del sur del municipio aumentan su población en hasta un 18%, mientras que zonas urbanas como O Burgo, Fonteculler o Acea da Ama mantienen sus habitantes respecto al 2024. El atractivo por las zonas más rurales se une a las reclamaciones de los vecinos por más servicios y mejor saneamiento.

Los núcleos que más crecen son los de Donepedre, en la parroquia de O Castelo, que aumenta un 18% sus habitantes; Os Condes, en Sueiro, o Fontemaior que se acerca ya a los 150 residentes. Por el contrario, pierden habitantes los lugares de Castelo de Abaixo, con 32 habitantes, A Esfarrapa, con 10 vecinos, y Peiro de Arriba, con 245 residentes, ambas en la parroquia de Veiga. A Marisqueira, en Almeiras, se mantiene como el núcleo más pequeño con solo 9 personas viviendo en el lugar.

Es ahí, en el sur de la localidad, donde los vecinos se han unido bajo la asociación O Val de Culleredo para reclamar mejoras en la seguridad vial, que se retiren los residuos del rural, construcciones de aceras u obras en la red de saneamiento para evitar las inundaciones y desbordamientos. Esta entidad también ha vuelto a la lucha por la creación de un instituto en el rural de la localidad, una iniciativa apoyada por el propio Concello. El presidente de la asociación que agrupa las parroquias de Sésamo, Celas, Ledoño y Rumbo, entre otras, había destacado el crecimiento demográfico de la zona del valle como señal de que era "imprescindible ampliar la oferta educativa" en el entorno rural.

La parroquia de Sésamo es uno de los entornos con más núcleos que registran datos positivos de aumento de población. Cillobre crece por encima del 6 %, O Casal supera ya los 90 habitantes, un 5% más que en 2024, mientras que Cornedo suma vecinos hasta alcanzar los 126. Coincide que una de las escuelas que forman parte del Centro Agrupado de Culleredo en esa zona, es la que este curso 2025-2026 cubrió todas las plazas ofertadas, en un récord de manipulaciones.

Los datos en los núcleos urbanos apenas experimentan cambios, pese al aumento de oferta en vivienda de nueva promoción, sobre todo en el entorno cercano a la ría. O Burgo, Vilaboa, Fonteculler o Acea da Ama, apenas suman cada una unas decenas de habitantes, dejando la variación interanual entre el 2024 y 2025, cercana al 1%.