El plan de Arteixo para las colonias felinas: captura, esterilización y retorno de los gatos

El Concello de Arteixo acaba de anunciar que pondrá en marcha un contrato específico para la gestión de las colonias felinas, con un presupuesto de 160.000 euros, que saldrá a licitación pública en las próximas semanas. El alcalde, Carlos Calvelo, aseguró que Arteixo será el primer Concello de Galicia en impulsar una licitación pública de estas características para abordar de forma "integral" este problema.

El anuncio se realizó la pasada semana durante el debate de una moción presentada por el PSOE de Arteixo relativa al cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal y a la mejora de la convivencia con las mascotas en el municipio, una iniciativa que finalmente fue aprobada por unanimidad de toda la Corporación.

90.000 euros para la esterilización

El contrato permitirá aplicar el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), lo que implica capturar a todos los gatos presentes en una colonia, esterilizarlos y retornarlos a la misma colonia.Se trata del sistema recomendado por la normativa vigente para el control ético de las colonias felinas.

El Concello asumirá los principales costes del programa, destacando una partida de 90.000 euros destinada a la esterilización de gatos callejeros, así como el gasto en alimentación de las colonias, que también será sufragado con fondos municipales.

Actualmente existen dos colonias felinas en el entorno de Meicende, cuya localización podría ser modificada para alejarlas de zonas habitadas, dentro de una estrategia más amplia de ordenación y control. El mandatario popular defendió la necesidad de “actuar para resolver este problema” y subrayó que el Ejecutivo local ha decidido afrontar de manera "directa" una situación que lleva tiempo generando conflictos vecinales, y que hasta ahora carecía de una gestión estructurada.

El portavoz socialista Martín Seco recordó que la gestión de las colonias felinas es una "obligación legal" para los Ayuntamientos desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en 2023. Y, aunque mostró reticencias a la externalización del servicio, defendiendo que el Concello dispone de personal capacitado para realizar estas funciones, valoró positivamente que el Gobierno local asuma finalmente la responsabilidad de intervenir.

La otra demanda: el parque canino

La moción aprobada en el pleno también también exigía la instalación del primer parque canino de Arteixo, planificar nuevos espacios para mascotas en diferentes zonas urbanas, actualizar la ordenanza de animales de compañía para exigir la limpieza de los orines con agua jabonosa, crear un censo municipal de mascotas y reforzar las campañas de concienciación y sanción contra el incumplimiento de las normas de convivencia.

Noticias relacionadas

En este sentido, Calvelo dijo que el primer parque canino de Arteixo «avanza a buen ritmo», y aseguró recientemente que el Concello está tramitando con la Xunta la cesión de una parcela de unos 2.500 metros cuadrados situada en la salida de la autovía, contigua al área recreativa de O Seixedo, para ampliar el recinto y destinar parte de ese nuevo espacio a usos caninos.