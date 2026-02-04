Cambre presentará en el pleno obras por 1,5 millones

El Ejecutivo de Cambre llevará al pleno extraordinario de este viernes una propuesta de obras por 1,5 millones de euros que serán financiadas por fondos provinciales, según explica el Concello en un comunicado. En el plan se recuperan proyectos que no consiguieron ver la luz en mandatos anteriores como la reforma de la plaza de Fernando Buesa en O Temple, con un presupuesto de casi 438.000 euros y la primera fase del paseo marítimo de los Templarios, por casi 154.000 euros.

La propuesta para solicitar ayudas provinciales dentro del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de A Coruña también incluye intervenciones en varias parroquias del municipio. En total, el Concello plantea actuaciones en Anceis, Sigrás, Cecebre, Cela, Santa María de Vigo, Brexo-Lema y San Lourenzo, en un total de 17 caminos. A estas obras va dirigida la mayor cuantía del paquete: 579.000 euros.

El Ayuntamiento también busca rehabilitar un local de A Barcala como archivo municipal, para lo que quiere destinar 33.462 euros, aunque señalan que este último proyecto es "provisional" y "no vinculante", ya que forma parte de un plan complementario. De esta forma, el dinero se podría destinar a otra iniciativa si el Pleno de la corporación así lo decidiera.

La alcaldesa Diana Piñeiro, aseguró que "os cartos do POS son importantes e necesarios para o benestar dos nosos veciños" y apeló a la "responsabilidad" del resto de grupos municipales para dar luz verde a estas obras y anteponer así "los intereses de Cambre por encima de los intereses políticos".