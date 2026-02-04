Culleredo lleva a pleno obras en el rural por más de 834.500 euros

Culleredo planea invertir más de 834.500 euros en actuaciones, financiadas parcialmente por fondos provinciales, para la renovación de la red viaria del rural del municipio. Según informa el Gobierno local en un comunicado, la propuesta del plan de obras se presentará este viernes en un pleno extraordinario por la mañana. En total, el Concello de Culleredo solicitará ayudas dentro del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de A Coruña por más de 1,4 millones de euros.

El proyecto incluye cuatro actuaciones, que, según el Concello, "responden a demandas vecinales". Los trabajos se centrarán en la rehabilitación de firmes y pavimentos en diferentes calles de las parroquias del rural. Las obras en las calles Eladio de la Iglesia, Pelamios y Silva, en el núcleo de Almeiras, está previsto que reciban la mayor cuantía: más de 285.000 euros. En Castro Laxe, el Ayuntamiento busca invertir casi 123.000 euros para actuaciones en O Tuto, Castro, Nabas y Cadaval, mientras que destinará más de 216.500 euros a la renovación del asfaltado en Fonte do Souto, Tarrío, Leonzas y Manuel Reboredo, en Tarrío. En Sésamo están proyectadas obras por más de 208.000 euros para el acondicionamiento de la calle Campo da Fonte.

Los trabajos estarían financiados por las ayudas dentro del Plan Único de Concello (POS). El Concello señala que con estas actuaciones se busca "una notable mejora de la movilidad, la seguridad y el confort" para conductores y peatones, ya que son carreteras que conectan varios núcleos rurales y ofrecen acceso residencial a los vecinos.

Continuación de la humanización de Vilaboa

El Ejecutivo local también incluirá dentro de la propuesta del POS la reforma de las plazas de Tierno Galván en Acea da Ama. Estas obras supondrán una inversión de cerca de 700.000 euros, 495.500 financiados por fondos provinciales. "El objetivo es complementar dicha intervención con la reforma de estos espacios urbanos colindantes y así reforzar el impulso a la movilidad peatonal de la zona", explica el Concello.

Estas obras ya habían sido anunciadas el año pasado. El proyecto original incluía nuevo pavimento y homogéneo, y elevar la calzada entre las dos plazas, también para mejorar la accesibilidad de Tierno Galván con la avenida de Rutis y su conexión con la Universidad Laboral y el paseo fluvial mediante sendas peatonales. La propuesta también preveía una limitación de velocidad a los 30 kilómetros por hora, además de nuevo mobiliario urbano y arbolado, manteniendo las plazas de aparcamiento.

La humanización de la zona está planteada para dar continuidad a las obras de regeneración que se están llevando a cabo en la Avenida de Vilaboa, con las obras para la plaza de reforma de la plaza de la Sagrada Familia ya adjudicadas por 613.000 euros. Parte de esta rehabilitación urbana en Tierno Galván también está financiado por los fondos europeos concedidos a Culleredo para ejecutar el Plan EDIL.

Dentro de la propuesta de la solicitud de ayudas también se contempla, dentro del Plan Complementario, actuaciones para renovar la red de iluminación pública en la carretera N-550, a la altura de Alvedro. Las obras requieren una inversión de casi 372.000 euros.