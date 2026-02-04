Así será el Entroido en Culleredo: fiestas para mayores, en el rural y la romería de San Blas de Veiga

Culleredo ya cuenta con su programación de Entroido, que comenzará el próximo 13 de febrero y continuará en los centros sociales hasta el día 21 de febrero. Además de la tradicional romería de San Blas de Veiga la programación incluye actividades de animación infantil y talleres creativos en diferentes puntos de la localidad.

El viernes 13 de febrero las fiestas arrancan con un evento dedicado a los mayores. El Entroido de Maiores será en el polideportivo Ría do Burgo a las 17.00 horas y hasta las 20.30 horas.

El acto principal será el próximo sábado 14 de febrero con el Entroido Infantil. Los más pequeños podrán presumir de sus disfraces y disfrutar de juegos gigantes, talleres, un glitter bar, y probar las palomitas, chocolate y algodón de azúcar que se servirán de 17.00 a 20.00 horas en el pabellón del centro Sofía Casanova.

Al día siguiente, las actividades se desplazarán al rural de la localidad, con un programa de animación infantil y talleres de la mano de don Carnal. Será de 17.00 a 20.00 horas en los centros sociales de Castro Laxe, Celas y Sueiro.

Durante la semana la fiesta se desplazará al centro Virginia Blanco de Fonteculler, el lunes 16 de febrero, a O Noso Lar de Tarrío, Sésamo y Ledoño, el martes, y el miércoles será el turno de Castelo. Ese mismo día, en la biblioteca municipal Miguel González Garcés, habrá un Obradoiro de Entroido, de 17.00 a 18.30 horas. Para participar es necesario tener más de siete años e inscribirse con antelación. Las actividades terminarán el sábado 21 en el centro social de Almeiras.

Noticias relacionadas

En los horarios carnavalescos de Culleredo no podía falta la romería de San Blas de Veiga. El "gran evento choqueiro" será el lunes 16 a las 12.30 horas. El programa incluye la misa y procesión, el desfile de comparsas y la entrega de premios a los mejores choqueiros, además del testamento. La orquesta Fania Blanco Show será la encargada de poner la música a la fiesta, que también incluye una comida popular.