Otra histórica nave de la N-VI en Bergondo cambia de manos tras años de abandono

Las naves de la N-VI a su paso por el concello de Bergondo viven una segunda juventud. Si hace unos meses eran las antiguas instalaciones de Elevaciones Rama las que cambiaban de manos para volver a la actividad, ahora es otro gigante el que se retira del mercado inmobiliario después de años de abandono. Este martes, un operario borraba el cartel que anunciaba la venta de la histórica nave de Flex en Santa María de Guísamo, una operación que, según apuntan desde la inmobiliaria, se materializó hace ya meses.

Aunque no han desvelado el comprador ni el importe final de venta, desde escogecasa.es (inmobiliaria propiedad de Abanca) han confirmado que la operación de venta ya se materializó y que por ese motivo han procedido al borrado del cartel, en el que se anunciaba la propiedad por 2,6 millones de euros. El Concello de Bergondo tampoco tiene constancia del comprador, ya que hasta la fecha no se ha solicitado ninguna licencia para actuar en la parcela.

La propiedad que ahora cambia de manos son varias naves que ocupan una superficie de 20.898 metros cuadrados en una parcela de 33.006 metros. Parte de las naves están edificadas sobre los restos de un castro, el de Monte da Fame, que da nombre al lugar.

La parcela había sonado en su día como posible zona de expansión del polígono de Bergondo. Su uso principal es el industrial (productivo, de almacenaje y logístico), como rezaba el cartel ahora ya desaparecido, en el que también se indicaba que dicho uso era compatible con el terciario, de servicios o dotacional de equipamientos públicos o privados (sanitario asistencial, educativo, cívico y cultural, deportivo o administrativos, entre otros).

La fábrica lleva más de tres décadas sin actividad y el último cambio de propiedad conocido data de 2010, cuando lo adquirió una firma coruñesa. Queda por ver si la nueva propiedad opta por darle un nuevo uso a las instalaciones existentes, como sucedió con otros referentes arquitectónicos de la zona, como el edificio Utande o la actual sede de Applus, o si por el contrario tiene otros planes para la parcela.