Oleiros alerta de "graves peligros" en las carreteras por el "abandono" de la Xunta

Los temporales de las últimas semanas, sumados a la peligrosidad de algunas de las vías del municipio, han provocado algún que otro susto en los últimos días en Oleiros. La semana pasada, un vehículo se salía de la vía en la carretera que une O Cubo con Lorbé en un tramo donde la profundidad de las cunetas ya había sido denunciada por los vecinos y por el propio Concello, que ahora vuelve a cargar contra la Xunta por la falta de mantenimiento de las carreteras de su titularidad.

Según denuncian, algunos tramos de vías autonómicas son "prácticamente intransitables". Desde el gobierno municipal son conscientes de que el estado del pavimento de las calzadas "se está viendo afectado por las fuertes precipitaciones", si bien insisten en que los problemas de conservación "son ya anteriores". En el caso de la carretera que une Arillo con la vía Ártabra, los problemas en el firme fueron reclamados a la Xunta "hace más de dos años", apuntan. La mencionada entre O Cubo y Lorbé directamente la califican de "trampa mortal para la conducción", ya que la calzada está perdiendo apoyo por la erosión del agua.

Otras de las vías que presentan problemas en el pavimento son la de Santa Cruz-Dorneda-Mera o la propia Vía Ártabra, para la que el Concello también ha reclamado a la Xunta que cumpla con la normativa de tráfico y habilite puntos de luz en las rotondas que hay a lo largo de su trazado. Preguntada al respecto, desde la Xunta no han confirmado qué planes tienen para estas infraestructuras.

Esta falta de actuación la entienden desde el Concello como un "maltrato" a Oleiros, además de una "irresponsabilidad" por parte de la Xunta por poner en riesgo la seguridad e integridad de conductores y peatones. Recuerda que entre sus reclamaciones también figura la construcción de aceras entre Coruxo y Os Regos, en la avenida de Salvador Allende, o desde la iglesia de Serantes hasta O Cubo, así como la necesidad de instalar pasos de cebra en varias zonas de Dorneda y San Pedro de Nós.