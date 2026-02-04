Pacto entre Oleiros y el COAG para agilizar trámites urbanísticos

El Concello de Oleiros y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) han acordado colaborar en la tramitación de expedientes urbanísticos. En virtud del convenio firmado entre ambas entidades, el Concello cuenta desde este miércoles con un nuevo servicio tecnológico que simplifica y agiliza los expedientes de obra y otras autorizaciones urbanísticas, reduciendo plazos de gestión administrativa.

Según explica el Concello, el nuevo procedimiento, que es posible gracias a la interconexión de los sistemas de ambas entidades permite que, consignando el código de expediente o trabajo del COAG en la tramitación de la licencia o de otras autorizaciones administrativas, y siempre y cuando los técnicos redactores lo hayan autorizado previamente, el Concello tenga acceso a la documentación técnica correspondiente para incorporarla a la tramitación municipal. De esta manera, se puede descargar directamente la documentación visada en el expediente municipal, tanto los ficheros firmados como un PDF resumen que garantiza que coincide exactamente con el proyecto aprobado por el COAG.

Este cambio en la tramitación posibilita que el personal técnico pueda revisar los proyectos con más comodidad y seguridad. Además, el sistema también permite identificar con claridad las modificaciones cuando se presenta un proyecto revisado, lo que facilita y agiliza la tramitación de los expedientes.

En los casos de obra nueva, el formulario ya está adaptado para este sistema, y en las obras más pequeñas, que también requieren proyecto visado, podrá emplearse igualmente esta vía comunicando los datos necesarios, apuntan desde el Concello.

Esta mejora, que ya está en vigor, es especialmente trascendente para un concello que presenta una importante actividad inmobiliaria. De hecho, actualmente están en tramitación planes como el de Alsina-Lamastelle, donde se contempla la construcción de cerca de 400 viviendas, o el vecino desarrollo de los terrenos del pazo de Las Cadenas. Junto a ellos, decenas de promociones y autopromociones ven la luz cada año en un concello que ya se sitúa a las puertas de rebasar la barrera de los 40.000 vecinos censados.