Una persona queda atrapada en un turismo tras una colisión frontal en A Laracha
El otro conductor implicado logró salir del coche por sus propios medios, aunque también precisó atención sanitaria
Una persona quedó atrapada en el interior de un turismo tras una colisión frontal registrada en la tarde de este martes en A Laracha. El accidente se produjo pocos minutos antes de las tres de la tarde en la carretera AC-552, a su paso por la parroquia de Torás.
Como consecuencia del impacto entre dos vehículos, uno de los ocupantes quedó atrapado y fue necesaria la intervención de los bomberos para proceder a su excarcelación. El otro conductor implicado logró salir del coche por sus propios medios, aunque también precisó atención sanitaria.
En el operativo participaron los Bomberos de Carballo y voluntarios de Protección Civil de A Laracha. Asimismo, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargaron del traslado de los heridos.
También acudieron al lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además del personal de limpieza y mantenimiento de la vía, que trabajó en la retirada de restos y en el restablecimiento de las condiciones de seguridad en la carretera.
