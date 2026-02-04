Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una persona queda atrapada en un turismo tras una colisión frontal en A Laracha

El otro conductor implicado logró salir del coche por sus propios medios, aunque también precisó atención sanitaria

La Guardia Civil regulando en tráfico tras un accidente. / Javier Lalín

RAC

Una persona quedó atrapada en el interior de un turismo tras una colisión frontal registrada en la tarde de este martes en A Laracha. El accidente se produjo pocos minutos antes de las tres de la tarde en la carretera AC-552, a su paso por la parroquia de Torás.

Como consecuencia del impacto entre dos vehículos, uno de los ocupantes quedó atrapado y fue necesaria la intervención de los bomberos para proceder a su excarcelación. El otro conductor implicado logró salir del coche por sus propios medios, aunque también precisó atención sanitaria.

En el operativo participaron los Bomberos de Carballo y voluntarios de Protección Civil de A Laracha. Asimismo, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargaron del traslado de los heridos.

También acudieron al lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además del personal de limpieza y mantenimiento de la vía, que trabajó en la retirada de restos y en el restablecimiento de las condiciones de seguridad en la carretera.

