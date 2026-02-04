Tercer intento del Concello de Cambre para reformar la plaza Fernando Buesa

La reforma de la plaza Fernando Buesa vuelve a entrar en el debate político de Cambre. El Concello llevará de nuevo este proyecto ante el Pleno de la Corporación este viernes, con un incremento del 35% en su presupuesto, dentro del paquete de obras para las ayudas del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación. De conseguir la luz verde esta sería la tercera vez en casi cuatro años que esta rehabilitación sale a licitación.

La saga con esta obra comienza en mayo de 2022, cuando salió a contratación por primera vez por 300.000 euros. Entonces quedó desierta por los sobrecostes. La obra se volvió a licitar en diciembre de 2023, por 324.875 euros. El Gobierno local, en aquel momento encabezado por Unión por Cambre, señaló que el objetivo de la actuación era "potenciar y revitalizar la plaza, convirtiéndola en un nuevo punto de esparcimiento y ocio en O Temple". El plan incluía unas nuevas gradas y un parque infantil ampliado y renovado, ya que su estado "no se corresponde con su potencial como punto de esparcimiento público, debido a que su diseño y configuración espacial han quedado obsoletos", según había determinado la arquitecta municipal en su informe. La reforma también añadía más arbolado y zonas ajardinadas en el espacio, con un plazo de ejecución de cinco meses.

Sin embargo, esta segundo intento también fracasó. La única empresa que concursó por hacerse con la obra, Jardinería Arce, fue excluida del proceso tras no ser capaz de justificar una oferta anormalmente baja. El Concello de Cambre, ahora dirigido por la alcaldesa del PP, Diana Piñeiro, decidió que era necesario incrementar la partida para que otras empresas consideraran atractiva la obra.

Renovación del Paseo de los Templarios

El nuevo presupuesto para la reforma de la plaza es de 437.937 euros, un 35% más que el anterior proyecto. El Ejecutivo incluye esta obra en la propuesta para optar a los fondos provinciales, junto con la mejora del Paseo de los Templarios, por 153.926 euros, que también había quedado pendiente del anterior ejecutivo.

Tramo del paseo de Os Templarios que se reformará. / LOC

En este caso, la rehabilitación de la fase inicial del paseo marítimo, se centraba en un tramo de 179,4 metros de longitud, en el que se buscaba "mejorar el diseño espacial del paseo marítimo dotándolo de elementos que naturalicen el conjunto y refuercen e inviten al uso del propio paseo, sacándole todo el potencial que éste propone", según detallaba el proyecto. Estas obras fueron licitadas en noviembre de 2024 y a ellas optaron 10 empresas. El Concello admitió ocho de las propuestas pero pidió a otras dos empresas que subsanaran los fallos. La resolución quedó pendiente con el cambio de gobierno.