Los ríos Mendo y Mandeo se desbordan a su paso por Betanzos causando inundaciones

Varios viales de Betanzos se vieron afectados esta madrugada por las crecidas de los ríos Mendo y Mandeo a su paso por la localidad. La subida de la marea y el aumento del caudal de los cauces fluviales por las lluvias de los últimos días están detrás de este nuevo desbordamiento, que no causó grandes desperfectos.

Como informan desde el Concello en un comunicado, Protección Civil mantiene activo un dispositivo de vigilancia y alerta, con señalización de zonas inundables, especialmente en el entorno de la Ribera, donde en la mañana de este miércoles el agua llegó a la carretera. El funcionamiento de los bombeos minimizó los problemas en la calzada a la que, sin embargo, llegó el agua del río aunque en niveles que no afectaron a la circulación de vehículos, apuntan desde el Gobierno municipal.

En el Paseo de la Tolerancia, el nivel del Mandeo superó el borde del paseo e inundó la zona peatonal, mientras que en el puerto el agua llegó a la zona comercial. A este respecto, desde el Concello volverán a instar a Portos de Galicia a que realice actuaciones que minimicen los problemas que padecen los establecimientos comerciales de esta zona de la ciudad.

En el caso del Mendo, el río se desbordó a la altura del parque Pablo Iglesias; en la zona de O Carregal y en el área comercial de O Pasatempo, afectando a varios viales.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, señaló que el caudal de los ríos y las intensas lluvias "provocan desbordamientos que son difíciles de evitar", pero insiste en que todas las administraciones tienen la capacidad de minimizarlos. Por eso incide en la necesidad de que Portos de Galicia y Augas de Galicia trabajen para reducir las afectaciones en la zona portuaria. "Nosotros colaboraremos, pero ellos tienen que darnos las soluciones”, señaló la regidora.