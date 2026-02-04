Vecinos de Sada recuperan una histórica comparsa después de 20 años

Llevaba más de dos décadas silenciada, pero la Asociación de Vecinos de la calle de la Obra, en Sada, ha decidido recuperar Os Republicanos de Corbeiroa, la única comparsa local que sobrevive en la localidad y que ahora regresa, como señalan, para reclamar un carnaval «del pueblo y para el pueblo».

Recuperar la sátira y la tradición es el principal objetivo de esta iniciativa. Con Os Republicanos de Corbeiroa, el Entroido de Sada recupera su voz más ácida», afirman los impulsores de este resurgimiento, que advierten de que la comparsa «no dejará títere con cabeza, centrando sus coplas en los problemas municipales que llevan años enquistados y sin solución, todo bajo el marco satírico del reinado del emperador Trump».

El renacimiento de la comparsa sadense es uno de los platos fuertes de la fiesta que prepara para estos carnavales la asociación vecinal. «Queremos que el Entroido vuelva a ser ese espacio donde el vecino toma la palabra a través de la ironía», apuntan. El estreno de la comparsa está fijado para el lunes 16 de febrero a las 20.00 horas en la segunda travesía de la Obra. «Se espera un repertorio afilado que promete no dejar indiferente a nadie», avisan sus impulsores.

Tras la actuación, la celebración continuará con música y baile para todos los asistentes. Desde la Asociación de Vecinos de la calle de la Obra invitan a todos los sadenses y visitantes a sumarse a esta jornada de reivindicación festiva y a celebrar que después de 20 años la voz de Corbeiroa vuelve a escucharse en las calles de Sada.