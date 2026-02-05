Alerta en Sada por un posible intento de estafa en comercios de la localidad
El Concello de Sada alerta a los comerciantes tras detectar a una persona que se hace pasar por personal municipal para obtener información y fotografías, posiblemente con fines fraudulentos.
El Concello de de Sada ha puesto a la población en alerta después de detectar un presunto intento de estafa en varios comercios de la localidad. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada (Acesada) ha sido la encargada de dar la voz de alarma tras constatar que una persona está haciéndose pasar por personal del Concello con la excusa de estar preparando una revista municipal.
Esta persona, que aprovecha sus visitas para recopilar información y tomar fotografías, podía ser la misma persona que, semanas atrás, se había hecho pasar por un miembro de las fuerzas de seguridad y solicitado dinero para una supuesta revista.
Desde el Concello inciden en que esta información "es totalmente falsa" y que en la actualidad no se está elaborando ninguna publicación, ni solicitando datos, imágenes o aportaciones económicas en los comercios. Por ello, recomienda extremar la precaución y, ante la más mínima sospecha, contactar de inmediato con la Policía Local, que ya tiene conocimiento de los hechos.
