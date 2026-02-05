Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón

El Concello de Arteixo acaba de conceder licencia urbanística a Plenergy Grupo SL para construir una nueva estación de servicio en el polígono de Sabón. El proyecto, que inició su tramitación ambiental el verano pasado, ya cuenta con todos los informes favorables para iniciar las obras este mismo año.

La gasolinera se ubicará en la avenida de la Diputación número 4, sobre una parcela de 1.350 metros cuadrados de suelo urbano consolidado y uso terciario. Se trata de una estación de servicio con sistema de autopago y control remoto de seguridad, por lo que no habrá personal trabajando en las instalaciones.

La inversión prevista para la creación de la gasolinera es de 408.000 euros, y la licencia fija un plazo máximo de seis meses para el inicio de las obras, y de tres años para su ejecución, con posibilidad de solicitar prórrogas. La infraestructura contará además con tres surtidores que dispensarán gasóleo A y gasolina SP-95, incluyendo dos puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La estación dispondrá de dos tanques soterrados de 60.000 litros cada uno, una marquesina de 280 metros cuadrados, cámaras de vigilancia, equipos de inflado de neumáticos y suministro de agua, así como sistemas de detección y extinción de incendios controlados en remoto.

Máquina de 'vending', hoja de reclamaciones y extintor

En el cuarto de instalaciones está planificado que haya una máquina de vending, un módulo de comunicación, una parada de emergencia, un armario dispensador de probeta y hojas de reclamaciones junto a un carro extintor de 50 kilos.

El expediente recoge que el proyecto ha superado la declaración de incidencia ambiental emitida por la Xunta y ha obtenido también la autorización de Augas de Galicia, al encontrarse en la zona donde se ubica el embalse de O Rosadoiro. Esto se une a los informes técnicos municipales, que consideran que el uso es "compatible" con la ordenación urbanística vigente en el parque empresarial de Sabón.

El proyecto de Plenergy contrasta con otro promovido unos meses atrás por la empresa Ballenoil en el mismo polígono, donde esta última tenía previsto ocupar una superficie de más de 5.000 metros. En este caso, la empresa recibió un informe ambiental desfavorable de la Xunta, por lo que su iniciativa no llegó a prosperar. Ahora, con esta nueva incorporación, el polígono de Sabón sumará una estación de servicio automática en una de las principales áreas industriales de la provincia, que actualmente cuenta con 2.403.580 metros cuadrados útiles de los 3.287.910 totales.